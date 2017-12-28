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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

۲۴۵۰ اثر به جشنواره ملی عکس مازندران ارسال شد

۲۴۵۰ اثر به جشنواره ملی عکس مازندران ارسال شد

نور - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ارسال دو هزار و ۴۵۰ اثر به جشنواره ملی عکس در استان خبر داد.

احد جاودانی در حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی عکس استان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  نمی توان تاثیر هنر عکس را نادیده گرفت، افزود: هنر عکس می تواند در بیان فرصت های فرهنگی ، گردشگری و تبیین آداب و رسوم  مازندران و چالش های استان  موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه برپایی این جشنواره به پیشنهاد یکی از موسسه های فرهنگی و هنری  و با پیگیری اداره کل به انجام رسید، ادامه داد: در این جشنواره تمرکز حضور عکاسان مازندران و هنرمندانی از دیگر نقاط کشور را می توان دید که با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تاکید بر اینکه جایگاه  حوزه عکس در جشنواره های مازندران خالی بود، برگزاری جشنواره هایی این چنین را  مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سالهای گذشته پیگیر راه اندازی کانونها و انجمن های عکس بودیم و به دلیل اثر گذار ی این هنر  سعی کردیم با راه اندازی جشنواره ملی عکس مازندران از اثر گذاری بصری آن بهره ببریم.

جاودانی به تعداد آثار ارسال شده اشاره کرد و یادآورشد: تعداد دو هزار و ۴۵۰ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بعد از ارزیابی و داوری ۷۹ اثر به مدت یک هفته در معرض نمایش  قرار گرفت.

وی  از اهدای جوایز نقدی به نفرات برتر این جشنواره خبر دادو افزود :جوایز نفیسی  به همراه لوح یادبود جشنواره برای نفرات برتر در نظر گرفته شد که در مراسم اختتامیه به آنان اهدا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپایی جشنوارها در شهرهای مختلف استان را در راستای  رعایت اصل عدالت فرهنگی توصیف کرد و اظهار داشت: جشنواره ملی شعر مازندران در نور، همایش ملی فاخر در چالوس ، جشنواره تئاتر در ساری، جشنوراه معرفی و شناخت فرهنگ مازندران در بابل از جمله فعالیت های فرهنگی در نقاط مختلف استان است.

گفتنی است که جوایز جشنواره  ملی عکس مازندران به ترتیب نفر اول مبلغ ۴میلیون تومان ، نفر دوم ۳ میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان و چهار برگزیده دیگر  نیز ۵۰۰ هزار تومان به همراه لوح یادبود جشنواره  خواهد بود.

کد مطلب 4185495

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