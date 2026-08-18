کسب۴۸رتبه برترجشنواره نوجوان خوارزمی در ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان

جلال‌الدین ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی ناحیه پنج اصفهان اظهار کرد: این ناحیه با بهره‌مندی از حدود ۹۳ هزار دانش‌آموز و نزدیک به ۸۰۰ مرکز آموزشی، تربیتی و اداری، یکی از بزرگ‌ترین نواحی آموزش‌وپرورش کشور محسوب می‌شود که برنامه‌های تحولی آن با محوریت ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی فرهنگیان و حمایت از مدارس کم‌برخوردار در حال اجراست.

وی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر دانش‌آموزان در رقابت‌های استانی افزود: دانش‌آموزان ناحیه پنج موفق شدند ۴۸ رتبه برتر در جشنواره نوجوان خوارزمی و بیش از ۱۵۰ رتبه برتر در جشنواره علمی ـ پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی را کسب کنند که این آمار، ۴۲ درصد از کل رتبه‌های برگزیده استان را شامل می‌شود.

سرپرست آموزش‌وپرورش ناحیه پنج اصفهان همچنین از کسب ۹۲ رتبه برتر استانی در حوزه فرهنگی و هنری و ۲۳ رتبه در مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد و بر تداوم حمایت از فعالیت‌های علمی، فرهنگی و مهارتی دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش رو تأکید کرد.

ضیائی در ادامه به برنامه‌های تحولی دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: در تابستان سال جاری حدود ۳ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح حامی برای برنامه‌های جبرانی قرار گرفتند. علاوه بر این، برنامه‌هایی نظیر آموزش هوش مصنوعی، اجرای طرح «هر هفته یک مهارت» و «مدارس همتا» و توانمندسازی آموزگاران در دستور کار قرار دارد و سازماندهی یک‌هزار و ۱۰۰ آموزگار ابتدایی نیز برای سال تحصیلی جدید نهایی شده است.

وی در خصوص توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی تصریح کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه احداث پنج فضای آموزشی جدید منعقد شده است که دو پروژه تا مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین بازسازی دو مدرسه آسیب‌دیده و بهسازی ۱۰ هزار مترمربع از فضاهای آموزشی، بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه است. علاوه بر این، شش فضای ورزشی نیز در مدارس ناحیه تجهیز و بهره‌برداری شده که در راستای افزایش سرانه ورزشی و ایجاد نشاط در دانش‌آموزان صورت گرفته است.

سرپرست آموزش‌وپرورش ناحیه پنج اصفهان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما ارتقای فرایند یاددهی ـ یادگیری، جبران افت تحصیلی و توسعه آموزش‌های مهارتی از طریق تقویت هنرستان‌هاست و تحقق عدالت آموزشی نیازمند مشارکت مستمر فرهنگیان، خانواده‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی است.