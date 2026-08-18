به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله خوشبخت از اجرای عملیات امحای حدود ۳۸ هکتار از مزارع زیرکشت ذرت که با استفاده از منابع آبی نامتعارف آبیاری می‌شدند، در محدوده شمال شرق کلان‌شهر شیراز خبر داد و با اشاره به ضرورت جلوگیری از کشت محصولات کشاورزی با آب‌های نامتعارف گفت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان، حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تبعات زیست‌محیطی ناشی از استفاده از آب‌های نامتعارف، حدود ۳۸ هکتار از مزارع زیرکشت ذرت که با این شیوه آبیاری شده بودند، با همکاری متولیان امر امحا شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از ورود تهدیدات احتمالی به چرخه مصرف و حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست انجام شده است.

خوشبخت با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه‌های مرتبط در اجرای این طرح گفت: هماهنگی بین دستگاهی در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، نقش مهمی در جلوگیری از تداوم این اقدامات و صیانت از حقوق عمومی دارد.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری شیراز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع استفاده از آب‌های نامتعارف برای کشت محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کند و اقدامات لازم برای جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان و آسیب به محیط زیست در دستور کار قرار دارد.



معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز ادامه داد: تداوم همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌تواند زمینه‌ساز کنترل مؤثرتر تخلفات و حفاظت پایدار از منابع طبیعی و زیست‌محیطی شهر شیراز باشد.



خوشبخت تصریح کرد: عملیات امحای این مزارع در محدوده شمال شرق کلان‌شهر شیراز با هدف مهار یکی از کانون‌های تخلف زیست‌محیطی و پیشگیری از پیامدهای احتمالی استفاده از محصولات کشاورزی تولیدشده با آب‌های نامتعارف انجام شد.