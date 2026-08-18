به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری امروز ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: براساس اعلام مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون جزو ۳ استان برتر در رفع موانع پروژههای گردشگری قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در این مدت با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موانع ۳۰۰ پروژه گردشگری در سطح کشور رفع شده است که استان اردبیل با رفع موانع ۳۰ پروژه گردشگری در رتبه سوم قرار دارد.
او تاکید کرد: در راستای رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری، توسعه زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین با همکاری مدیریت عالی استان و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط به صورت مستمر مشکلات پروژهها را در این ستاد طرح و برای رفع موانع تلاش میکند.
جباری با اشاره به ادامه این روند همسو با رویکرد مدیریت عالی استان در راستای سرمایهگذاری آسان، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان در حال اجرا است و علاوه بر آن هلدینگهای بزرگ کشور در قالب تفاهمنامههای سرمایهگذاری پروژههای پیشران را در استان تعریف کردهاند که یک نمونه آن تحت عنوان دهکده سلامت به زودی در شهرستان نیر مراحل اجرایی خود را آغاز میکند.
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