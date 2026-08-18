رئیس جدید دادگستری بشاگرد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بشاگرد با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری، فرماندار شهرستان، جانشین فرمانده سپاه، امام جمعه، اعضای شورای اداری و جمعی از ریش‌سفیدان و معتمدان شهرستان‌های بشاگرد و قلعه‌گنج برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های محمد خواجه، رئیس پیشین دادگستری شهرستان بشاگرد، در دوران مسئولیت تقدیر و تشکر شد.

در ادامه، حسن صادقی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان بشاگرد معرفی شد و مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفت.

در این آیین بر اهمیت اجرای عدالت، رسیدگی مناسب و به‌موقع به پرونده‌ها، تکریم مراجعان و تقویت تعامل دستگاه قضایی با مردم و مسئولان شهرستان تأکید شد.

همچنین بر نقش ریش‌سفیدان و معتمدان در ایجاد صلح و سازش، حل اختلافات و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان‌های بشاگرد و قلعه‌گنج تأکید شد.

این مراسم با حضور مسئولان و جمعی از معتمدان و بزرگان منطقه برگزار و بر تداوم همکاری و همدلی میان دستگاه قضایی، مسئولان اجرایی و مردم تأکید شد.