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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۶

مستند «زمستان یورت» به بخش اصلی جشنواره فیلم عمار راه پیدا کرد

مستند «زمستان یورت» به بخش اصلی جشنواره فیلم عمار راه پیدا کرد

گرگان- مستند «زمستان یورت» که به وقایع قبل از وقوع حادثه در معدن زمستان یورت آزادشهر می پردازد، به بخش اصلی جشنواره فیلم عمار راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «زمستان یورت» که در بخش افتتاحیه جشنواره فیلم عمار به نمایش درآمد و با استقبال مردمی رو به رو شد به بخش اصلی این جشنواره راه پیدا کرد.

میلاد میرزا باقری کارگردان مستند «زمستان یورت» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع این مستند روایت کارگران معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر بوده و به اتفاقات رخ داده شده قبل از وقوع حادثه معدن زمستان یورت می پردازد.

وی ادامه داد: کارگران طی سال های متمادی به نبود ایمنی در معدن، وضعیت نابه سامان بیمه، نگرفتن حقوق و ... اعتراض می کردند اما کسی نبود که به این وضعیت رسیدگی کند و به این افراد اهمیت دهد تا اینکه این حادثه به وقوع پیوست.

میرزا باقری تصریح کرد: اگر روزی که این کارگران مشکلاتشان را فریاد میزدند کسی بود که به مشکلاتشان رسیدگی کند و از آن ها حمایت کند تا صدای این افراد به گوش مردم و مسئولین برسد این حادثه رخ نمی‌داد و آن ۴۳ نفر جان  خود را از دست نمی دادند.

وی با بیان اینکه مبحث اصلی این مستند عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: وقتی می بینیم در جایی کارگری اعتراض دارد باید در رسانه ها و فضای مجازی به آن اشاره کنیم و برای مستضعفین و کارگران تریبونی باز کنیم و این تریبون می تواند تریبون امام جمعه و یا تشکل های مختلف مردمی و دانشجویی باشد.

وی افزود: تشکل های دانشجویی ما روی برخی از مسائل فعال هستند که خیلی در حال حاضر موضوع روزجامعه ما نیست و در حاشیه قرار دارد مثل بحث برگزاری کنسرت و یا ورود بانوان به ورزشگاه های ما، اما چیزی که مهم است هدف جامعه است که عدالت بوده و به آن پرداخته نمی شود.

میرزا باقری گفت: اکران مردمی این مستند در روزهای ۱۳ و۱۴ دی ماه در سینما فلسطین تهران با حضور تعدادی از کارگران این معدن و خانواده های ۴۳ معدنچی فوت شده در حادثه زمستان یورت برگزار می شود.

وی افزود: ساخت این مستند حدود هفت ماهی زمان برد و بعد از اکران در تهران در گرگان هم یک رونمایی و اکران عمومی خواهیم داشت.

میرزاباقری گفت: مبحث اصلی جشنواره عمار در سال جاری کارو کارگر بوده و پوستر جشنواره هم کارگران معدن زمستان یورت است.

کد مطلب 4186057

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