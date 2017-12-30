مستند «زمستان یورت» به بخش اصلی جشنواره فیلم عمار راه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «زمستان یورت» که در بخش افتتاحیه جشنواره فیلم عمار به نمایش درآمد و با استقبال مردمی رو به رو شد به بخش اصلی این جشنواره راه پیدا کرد.

میلاد میرزا باقری کارگردان مستند «زمستان یورت» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع این مستند روایت کارگران معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر بوده و به اتفاقات رخ داده شده قبل از وقوع حادثه معدن زمستان یورت می پردازد.

وی ادامه داد: کارگران طی سال های متمادی به نبود ایمنی در معدن، وضعیت نابه سامان بیمه، نگرفتن حقوق و ... اعتراض می کردند اما کسی نبود که به این وضعیت رسیدگی کند و به این افراد اهمیت دهد تا اینکه این حادثه به وقوع پیوست.

میرزا باقری تصریح کرد: اگر روزی که این کارگران مشکلاتشان را فریاد میزدند کسی بود که به مشکلاتشان رسیدگی کند و از آن ها حمایت کند تا صدای این افراد به گوش مردم و مسئولین برسد این حادثه رخ نمی‌داد و آن ۴۳ نفر جان خود را از دست نمی دادند.

وی با بیان اینکه مبحث اصلی این مستند عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: وقتی می بینیم در جایی کارگری اعتراض دارد باید در رسانه ها و فضای مجازی به آن اشاره کنیم و برای مستضعفین و کارگران تریبونی باز کنیم و این تریبون می تواند تریبون امام جمعه و یا تشکل های مختلف مردمی و دانشجویی باشد.

وی افزود: تشکل های دانشجویی ما روی برخی از مسائل فعال هستند که خیلی در حال حاضر موضوع روزجامعه ما نیست و در حاشیه قرار دارد مثل بحث برگزاری کنسرت و یا ورود بانوان به ورزشگاه های ما، اما چیزی که مهم است هدف جامعه است که عدالت بوده و به آن پرداخته نمی شود.

میرزا باقری گفت: اکران مردمی این مستند در روزهای ۱۳ و۱۴ دی ماه در سینما فلسطین تهران با حضور تعدادی از کارگران این معدن و خانواده های ۴۳ معدنچی فوت شده در حادثه زمستان یورت برگزار می شود.

وی افزود: ساخت این مستند حدود هفت ماهی زمان برد و بعد از اکران در تهران در گرگان هم یک رونمایی و اکران عمومی خواهیم داشت.

میرزاباقری گفت: مبحث اصلی جشنواره عمار در سال جاری کارو کارگر بوده و پوستر جشنواره هم کارگران معدن زمستان یورت است.