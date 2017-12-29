رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشات ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پل رایان» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در یک پیام توئیتری، با تکرار اظهارات واهی و همواره مداخله جویانه مقامات آمریکا بر اهمیت حمایت از «تظاهرات غیرخشونت آمیز در ایران» تأکید کرد!

رایان در این پیام توئیتری مدعی شد: «مهم است که از تظاهرات غیرخشونت آمیز در ایران حمایت کنیم. این دستاورد دولتی است که بیش از آنکه به رفع گرفتاری شهروندان خود بپردازد، بر تقویت سازمانهای تروریستی متمرکز شده است».

گفتنی است که وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در اقدامی مداخله جویانه و با تکرار ادعاهای واهی مقامات این کشور، در بیانیه ای «از تمام کشورهای جهان خواست تا آشکارا از مردم ایران و مطالبات آنان حمایت کنند!»

در این بیانیه آمده است: «ما گزارش‌ها در خصوص تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان ایرانی در تعدادی از شهرهای این کشور را دنبال می‌کنیم و [دولت] آمریکا بازداشت معترضان در ایران را به شدت محکوم می کند!»

در ادامه این بیانیه آمده است: «روز چهاردهم ژوئن ۲۰۱۷، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره تصدیق کرد که از عناصری در داخل ایران که بتوانند باعث انتقال صلح آمیز حکومت [در ایران] شوند، حمایت خواهد کرد. امروز وزیر خارجه بار دیگر حمایت عمیق خود را از مردم ایران تکرار کرد!»

گفتنی است که به دنبال تجمع اعتراضی روز پنجشنبه جمعی از مالباختگان مؤسسات مالی در مشهد که با شعارها و مطالبات اقتصادی مردم همراه بود، روز جمعه برخی نقاط کشور از جمله کرمانشاه، رشت، ساری، قم، قزوین و همدان شاهد تجمعاتی محدود بود.