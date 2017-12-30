پاسخ امید عالیشاه به هواداران معترض تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هر کس در بازی روز گذشته پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی حضور داشت تا شاهد پیروزی دو بر صفر سرخپوشان پایتخت باشد به خوبی می داند امید عالیشاه مصدوم شد تا در همان نیمه نخست تعویض شود و جای خود را به محمدرضا آزادی بازیکن جوان این تیم بدهد.

عالیشاه پس از مصدومیتش در همان کنار زمین استارت های کوتاه زیادی را زد و می خواست به زمین بازی برگردد اما وقتی گل محمدی دید که عالیشاه حتی نمی تواند روی پایش بایستد تصمیم به تعویضش گرفت. با این حال فضای مجازی بار دیگر چهره زشت خود را به رخ کشید و عالیشاه را که دوران سربازی خود را در تراکتور می گذراند محکوم به تمارض کرد.

امید عالیشاه هنگام خروج از ورزشگاه آزادی نمی توانست به راحتی راه برود و محمد انصاری مدافع پرسپولیس زیر دوش او را گرفته بود درباره مصدومیت خود به خبرنگار مهر گفت: باید پس از معاینات پزشکی منتظر شوم تا ببینم پزشکان چه می گویند. هیچ وقت اینقدر درد نداشتم.

وی درباره اتهاماتی که در فضای مجازی علیه وی مطرح شد نیز تنها به گفتن یک جمله کوتاه بسنده کرد و اظهار داشت: دستشان درد نکند. دیگر چه می توانم بگویم.