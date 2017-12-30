ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حماسه ۹ دی، حضور ملت ایران در سراسر کشور و نه گفتن به همه یاوهگوییهای آمریکا و اسرائیل بود، تأکید کرد: آمریکا چند حرکت در خاورمیانه و غرب آسیا تحت عنوان انقلابهای مردمی، مخملی و سبز انجام داد و به پیروزی رسید و فکر میکرد میتواند در ایران نیز با این ترفند به موفقیت برسد که همه ما شاهد بودیم مردم ایران در یک هفته پرونده فتنهگران را در هم پیچیدند.
وی با ابراز اینکه ذکر ۹دی آیندگان را هوشیار میکند لذا باید بفهمیم که دشمن بیدار است و توطئه میکند و برای مقابله با آن باید تلاش کرد، افزود: همه دنیا میداند در حماسه ۹ دی ملت ایران یکپارچه و یکصدا به صحنه آمدند تا بگویند انقلاب خود را دوست داریم و شعار مرگ بر آمریکا را به گوش جهانیان میرسانیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آمریکا خیرخواه ما نبوده و قابل اعتماد نیست، تأکید کرد: ملت ایران همیشه پشت رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود و در این موضوع با هیچکس تعارف ندارد، هرکسی که همراه با انقلاب و ولایت باشد مورداحترام است و هرکسی همپشت سر آمریکا باشد دشمن واقعی ملت ایران محسوب میشود.
حسن بیگی بابیان اینکه وحدت مهمترین رمز موفقیت مسلمانان است، افزود: امام راحل(ره) با تاسی از آیات و روایات قرآنی بر موضوع وحدت تأکید داشتند و میفرمودند اگر افرادی در مسیر غیر از وحدت حرکت کنند، به دین و کشور لطمه وارد میکنند، امروز اما ۳۹ سال از انقلاب میگذرد و این نظام مسیر خود را در زمینه اتحاد به خوبی طی میکند.
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