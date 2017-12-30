نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان اعلام شد/ ثبت نام ۹۵ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فقیهی گفت: قرعه کشی متقاضیان هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان به صورت اینترنتی انجام و نتایج آن در سامانه جامع عتبات دانشگاهیان «لبیک» اعلام شد.

وی گفت: دانشگاهیانی که برای اعزام به عتبات ثبت‌نام کرده اند، می‌توانند با مراجعه به لینک اعلام نتایج در سایت لبیک و با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه خود از نتایج قرعه‌کشی باخبر شده و وضعیت خود را مشاهده کنند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: ثبت‌نام از متقاضیان تشرف به عتبات دانشگاهیان از ۲۵ آذرماه در سایت لبیک آغاز و تا ۷ دی ماه ادامه داشت و در این مدت بیش از ۹۵ هزار نفر از دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات در سایت لبیک ثبت‌نام کردند.

فقیهی گفت: پذیرفته شدگان به دو صورت اصلی و ذخیره اعلام شده اند که اسامی آنها در سامانه جامع عتبات دانشگاهیان قابل مشاهده است. همچنین به پذیرفته شدگان به صورت پیامکی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: زائرین اصلی و ذخیره باید بعد از مشاهده نتایج، نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود در سایت لبیک اقدام و مدارک خواسته شده را آماده کرده و به شوراهای استانی خود تحویل دهند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: در هجدهمین دوره از عتبات دانشگاهیان که از ۱ بهمن آغاز خواهد شد، ۱۷ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به سفر عتبات اعزام می‌شوند.