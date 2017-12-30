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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

رئیس سازمان فضایی:

کسب وکارهای نوین در بخش فضایی ایجاد می شود

کسب وکارهای نوین در بخش فضایی ایجاد می شود

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه های مربوط به توسعه فناوری های فضایی در کشور، از ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه فناوری فضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری توسعه فناوری فضایی و خدمات فضاپایه در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و اقتدار ملی را دو بال بخش فضایی کشور عنوان کرد و گفت: فرآیند توسعه تکنولوژی و بستر افزایش فعالیت بخش خصوصی و کسب وکارهای نوین در این حوزه را فراهم می کنیم.

وی با بیان اینکه توانمندی و قابلیت های بسیار خوبی در هر دو بخش دانشگاه و صنعت در این حوزه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: شرایط برای ورود بخش خصوصی و توسعه کسب وکارهای نوین در جهت خدمت رسانی و خلق ثروت فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای توسعه متوازن فناوری فضایی و ارتقا تکنولوژی و ارائه خدمات فضاپایه به همراه تحریک بازار و ورود بخش خصوصی به این حوزه سرلوحه اقدامات پیش رو خواهد بود، افزود: یکی از مهمترین اهداف سازمان فضایی ایران تعامل و همکاری با فعالان، دست اندرکاران و ذینفعان این حوزه در کشور است تا بتوانیم خدمات فضا پایه را از طریق بخش خصوصی و ایجاد کسب و کارهای نوین در کشور توسعه دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران، استفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه جامعه، مدیریت منابع و ارتقاء بهره‌وری را یکی از دغدغه‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: در توسعه فناوری فضایی و ارتقا دانش فضایی کشور گام های بسیار مثبتی برداشته شده است که باید این روند حفظ و تثبیت شود و در جهت ارتقاء آن تلاش کنیم.

کد مطلب 4186237

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