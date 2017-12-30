کسب وکارهای نوین در بخش فضایی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری توسعه فناوری فضایی و خدمات فضاپایه در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و اقتدار ملی را دو بال بخش فضایی کشور عنوان کرد و گفت: فرآیند توسعه تکنولوژی و بستر افزایش فعالیت بخش خصوصی و کسب وکارهای نوین در این حوزه را فراهم می کنیم.

وی با بیان اینکه توانمندی و قابلیت های بسیار خوبی در هر دو بخش دانشگاه و صنعت در این حوزه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: شرایط برای ورود بخش خصوصی و توسعه کسب وکارهای نوین در جهت خدمت رسانی و خلق ثروت فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای توسعه متوازن فناوری فضایی و ارتقا تکنولوژی و ارائه خدمات فضاپایه به همراه تحریک بازار و ورود بخش خصوصی به این حوزه سرلوحه اقدامات پیش رو خواهد بود، افزود: یکی از مهمترین اهداف سازمان فضایی ایران تعامل و همکاری با فعالان، دست اندرکاران و ذینفعان این حوزه در کشور است تا بتوانیم خدمات فضا پایه را از طریق بخش خصوصی و ایجاد کسب و کارهای نوین در کشور توسعه دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران، استفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه جامعه، مدیریت منابع و ارتقاء بهره‌وری را یکی از دغدغه‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: در توسعه فناوری فضایی و ارتقا دانش فضایی کشور گام های بسیار مثبتی برداشته شده است که باید این روند حفظ و تثبیت شود و در جهت ارتقاء آن تلاش کنیم.