ضربه سران فتنه از ضربات جنگ بدتر بود/ باید فتنه ۸۸ را تحلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه درس اخلاق که در نمازخانه این نهاد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یوم الله ۹ دی اظهار داشت: آیا نسل جوان در مورد ۹ دی چیزی می‌دانند و در مورد آن اطلاعی دارند؟ آیا می‌دانند هفت، هشت ماه در سال ۸۸ چه خبر بود؟ و اینکه مملکت تا مرز سقوط رفت.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه‌ی دشمنان انقلاب خوشحال و سرمست از فتنه ۸۸ بودند، گفت: آمریکایی‌ها ۵۵ میلیون دلار برای این چیزی که اسمش را می‌گذارند انقلاب و کودتای مخملی دادند و این ۵۵ میلیون دلار غیر از پول‌های دیگر بود که داده بودند.

آیت الله جنتی افزود: اسرائیلی‌ها گفته بودند همه‌ امید ما به این سبزی‌هاست. همه‌ کشورهای غربی که از انقلاب اسلامی سیلی و ضربه خورده بودند، همگی خوشحال از این اتفاق بوده و کار را تمام شده می‌دانستند. ضمن اینکه این واقعه، اتفاقی نبود بلکه مدت‌ها روی این موضوع کار شده بود. چنانچه در سال ۷۸ آن غائله را به پا کردند، عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و خرابکاری‌هایی به بار آوردند تا اینکه مردم با حضور خود در ۲۳ تیر آن غائله را پایان دادند.

وی با اشاره به اینکه دشمن همچنان در حال تدارک بر علیه نظام اسلامی است، افزود: دشمنان بیکار نیستند و دائماً تلاش می‌کنند که به انقلاب اسلامی ضربه بزنند. دشمن سیلی خورده، هیبتش شکسته شده و آبرویش رفته است؛ قصد انتقام گرفتن از نظام اسلامی ایران را دارد. حتی دشمنان جهت ضربه زدن، هزار فکر برای فرداهای جمهوری اسلامی یعنی برای ۱۰، ۲۰ و حتی ۵۰ سال بعد دارند. حتماً حتماً دارند فکر می‌کنند که برای بعد از رهبری چه کار باید بکنند.



عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح اینکه در فتنه‌ی ۸۸ چه ضربه‌ی هولناکی به کشور وارد شده است، گفت: هشت ماه سال ۸۸ چه مصائبی بر سر نظام آمد. ضربه‌ای که در سال ۸۸ بواسطه سران فتنه که خدا از سر تقصیراتشان نگذرد که نمی‌گذرد به کشور وارد شد از زمان جنگ هم بدتر بود. چرا که در زمان جنگ همه‌ی مردم منسجم و یکپارچه بودند. از زنِ داخل یک خانه که می‌نشست لباس می‌دوخت و غذا درست می‌کرد و به جبهه می‌فرستاد تا همه‌ی اقشار مختلف مردم. دانشگاهی، روحانی، اداری، کشاورز، کاسب بازار، همه و همه بسیج شده بودند. وحدت حاکم بود و همین هم سبب شد که جنگ به نفع ما تمام شود.

آیت الله جنتی اظهار کرد: در سال ۸۸ این‌ها آمدند در داخل خود ما شکاف ایجاد کردند و خود ما را به جان هم انداختند. مردم را به جان هم انداختند. در میان فتنه‌گران، منافق، بهایی، سلطنت‌طلب، اراذل و اوباش و بی‌نماز و روزه‌خوار کم نبود. در ماه رمضان آمدند علناً روزه خوردند. همه‌ی کسانی که از اسلام، انقلاب و ولایت فقیه ناراضی و لطمه دیده بودند، در خیابان‌ها جمع شده و مساجد را آتش زدند، شیشه‌ها را شکستند، در و پنجره‌ها را خرد کردند.

وی افزود: در روز عاشورا هتک حرمت امام حسین علیه‌السلام را کردند، پرچم‌های عزاداری را آتش زدند، به صف نماز جماعت تعرض کردند. صریحاً شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را سر دادند. این‌ها را بچه‌های ۶ و ۷ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله باید بفهمند؛ باید بدانند که فتنه‌گران چه کارها که نکرده‌اند؛ باید بدانند که چه خبر بوده و خواسته‌ی آن‌ها چه بوده است. فتنه‌گران مسأله‌ی نظام و اسلام را هدف قرار داده بودند. این‌ها هنگامی که با نظام اسلامی درمی‌افتند قاعدتاً ولایت فقیه را قبول ندارند؛ لذا عکس امام را پاره کردند. دشمن هم از کار این‌ها شاد بود و خاطرشان جمع شده بود که دیگر کار تمام شده است. تا اینکه با حضور خودجوش مردم در روز چهارشنبه ۹ دی ۸۸ غائله‌ی فتنه را سرجای خود نشاندند و به آن پایان دادند. بیانات مقام معظم رهبری هم تیر خلاصی بود به جان فتنه‌گران.



رئیس مجلس خبرگان رهبری در توصیف حماسه‌ی بزرگ ۹ دی گفت: بدون اینکه کار خاص و زیادی برای حضور مردم در ۹ دی انجام شود، جمعیت بسیار زیادی به صورت خودجوش در خیابان‌ها راه افتادند. در حالیکه برای برگزاری چنین راهپیمایی‌هایی باید یک ماه جلوتر برنامه‌ریزی و کارها آغاز شود، صرفاً شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ۶ دی، روز راهپیمایی را ۹ دی اعلام کرده بود؛ اما با وجود این فرصت بسیار اندک، مردم مانند لشگری که آماده‌باش است، آماده‌ی آماده بودند. خودشان به صورت خودجوش آمدند و خیابان‌ها را مملو از جمعیت کردند؛ آمدند شعار تنفر و انزجار از فتنه‌گران و سردمداران آنان را سر دادند.

وی افزود: بنابراین با حرکت مردمی و با اشاره رهبری، فاتحه‌ فتنه‌گران خوانده شد. این معجزه، کار مردم بود. ۹ دی از ایام‌الله است و باید برایش بزرگداشت گرفته شود. اگر بزرگداشت‌های هر ساله‌ی محرم نبود حادثه کربلا هم فراموش می‌شد؛ اما پس از گذشت قرن‌ها می‌بینیم که ۲۰ میلیون نفر برای پیاده‌روی اربعین به سمت کربلا می‌روند. همانطور که ۲۲ بهمن زنده نگه داشته شده، ۹ دی نیز باید زنده نگه داشته شود.

آیت‌الله جنتی در پایان با تجلیل از حضور همیشگی و آگاهانه‌ی ملت ایران در عرصه‌های مختلف انقلاب، با برشمردن نکاتی جهت تبیین حماسه‌ی بزرگ ۹ دی، خصوصاً برای نسل جوان عنوان داشت: مردم همیشه درصحنه، چه در سرما و چه در گرما نقش خود را برای انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند؛ باید به اینان ـ. از زن و مرد، از کودک و پیر که ایام‌الله را زنده نگه می‌دارند آفرین گفت. ۹ دی نیز باید مانند ۲۲ بهمن فراموش نشود. باید در اجتماعات، سخنرانی خطبا، نماز جمعه و جاهای دیگر یاد و خاطره‌ی ۹ دی زنده نگه داشته شود. صدا و سیما، و کلیه‌ی رسانه‌ها باید بر روی این موضوع فعال باشند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: باید فتنه‌ی ۸۸ را تجزیه و تحلیل کرده و بگویند که در آن زمان چه خبر بوده و چه شده است. کسی نباید وجود داشته باشد که به مسأله‌ی فتنه و مصائبی که بر سر انقلاب اسلامی آورده شده، شک داشته باشد. برخی فتنه‌گران خودشان را وابسته به ولایت فقیه مطرح می‌کردند که البته تعدادشان کم بود ـ، اما کار آن‌ها منافقانه بود. این مسائل باید در تاریخ ثبت و ضبط شود. فیلم‌هایی هم حتماً از فتنه‌های سال ۸۸ وجود دارد که باید به مردم نشان داده شود. از تمام آن چیزهایی که در آن سال اتفاق افتاده باید بچه‌ها و جوانان امروزی مطلع شوند. نسل جدید باید از این مسائل خبر داشته و مواظب باشند که در چنین دامی نیفتند.