به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شروع درآمد زایی کافیست سه قدم زیر را دنبال کنید و فعالیت خود را در اولین رسانه کسب درآمد در ایران شروع کنید. امروزه بیشتر از ۴۰ درصد از مردم ایران زمان زیادی را در اینترنت فعالیت میکنند و در همین روند افراد زیادی به درآمد کلان از این فضا دست یافتند.

پارس فارس این امکان را برای شما فراهم کرده که با بارگذاری مطالب و ویدیو های خود در اپلیکیشن و سایت به ازای هر بازدید مطالبتان کسب درآمد کنید! برای مثال، فکر کنید با بارگذاری یک ویدئو به اشتراک گذاری آن با دوستان‌تان، می‌توانید درآمد بالایی کسب کنید.

قدم اول: عضویت در پارس فارس

برای عضویت دراولین رسانه کسب درآمد در ایران که با هدف تبادل اطلاعات ، اطلاع رسانی وکسب درآمد برای کاربران راه اندازی شده، فقط کافیست با ثبت یک ایمیل یا شماره تلفن در آن عضو شوید. پس از تایید و عضویت در سرویس، می‌توانید ویدئوهای خود را در دسته بندی ها و موضوع‌های متفاوت و با فرمت‌های مختلف بارگذاری کنید.

قدم دوم: افزایش بازدید = افزایش درآمد

حالا کافیست ویدیو های خود را در فضای مجازی به اشتراک بگذارید تا دیگران ببینند. برای این هدف پارس فارس این امکان را فراهم کرده است ویدیوهای خود را که در سایت بارگذاری کرده‌اید، در تلگرام با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید و بازدید ویدیو های خود را افزایش دهید. هر بازدید از ویدیوی شما پله ای ست به سمت پولدار شدن.

قدم سوم: کیف پولتو پر کردی!

مزیت اصلی و منحصر به فرد پارس فارس امکان کسب درآمد برای همه ی کاربران این اپلیکیشن و سایت است که البته یک شبکه اجتماعی نیز محسوب میشود و علاوه بر سرگرمی شما می‌توانید آموزش هایی که نیاز دارید هم فرا بگیرید و از این سرویس اشتراک ویدیو استفاده کنید.

پس از بارگذاری ویدیو توسط شما در پارس فارس، به ازای هر بار بازدید از ویدیوی شما، ۱۰ تومان به حساب کاربری در پروفایلتان افزوده می‌شود. شما می‌توانید روزانه درآمد خود را چک کنید و افزایش آن را مشاهده کنید.

اگر بتوانید در طی یک ماه، ۱۰۰ ویدیو در پارس فارس بارگذاری کنید که هر ویدیو حدود ۱۰۰۰ بازدید داشته باشد، شما ۱ میلیون تومان درآمد دارید و این تازه اول راه است.

قابلیت‌های پارس فارس

- امکان دانلود ویدیو در پارس فارس وجود دارد

- امکان دنبال کردن شخصیت ها و دوستان خود در پارس فارس و دیدن ویدیو هایشان

- در سایت پارس فارس امکان ایجاد کانال نیز وجود دارد. شما با ساخت کانال در سایت پارس فارس می توانید ویدیوهای خود را ساماندهی کنید و همچنین بازدیدکنندگان خاص خود را داشته باشد.

- در قسمت پروفایل حساب کاربری، امکان تکمیل اطلاعات و همچنین دسترسی به همه ویدئوهای بارگذاری شده، وجود دارد. شما می‌توانید از طریق بخش کیف پول میزان درآمد خود را مشاهده کنید.

- پس از بارگذاری ویدیو امکان ویرایش یا حذف آن وجود دارد.

برای آگاهی از قابلیت‌های دیگر پارس فارس ، دانلود اپلیکیشن و امکانات آن به سایت https://parsfars.ir/app مراجعه کنید.