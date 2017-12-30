به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایران هتل، این شرکت با توجه به لزوم ارتقای رضایتمندی مشتریان در عرصه گردشگری و به طور خاص فرآیند رزرو هتل و اقامت میهمانان، این جلسات هم اندیشی را با هدف بسترسازی مناسب برای بهبود هرچه بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود در جهت این مهم برگزار می‌کند.

ایران هتل آنلاین بر این عقیده تاکید دارد که تقویت ارتباط و تعامل شرکت آی هو با هتلداران و مسئولین ایشان به تحکیم پایه‌های صنعت هتلداری برای رشد کیفی سرویس دهی به گردشگران داخلی و خارجی و همچنین تسهیل و تسریع امر رزرو هتل در تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تمامی شهرهای بزرگ و کوچک ایران کمک شایان توجهی خواهد کرد.

برخی از جلسات هم اندیشی به میزبانی ایران هتل آنلاین در دفاتر این شرکت و برخی دیگر در محل هتل‌های شهرهای گوناگون ایران و به میزبانی مسئولین محترم آنها برگزار شد. از جمله نتایج بدست آمده از برآیند این نشست‌ها می‌توان به ارائه راهکارهای گوناگون برای کاهش نرخ حداکثری و تخفیف‌های ویژه برای اقامت میهمانان و همچنین در نظر گرفتن خدمات رایگان بیشتر در طول اقامت ایشان اشاره کرد.

این نشست ها تا این لحظه با مسئولان محترم هتل داد یزد و گفتگو در زمینه رزرو هتل در یزد با شرایط و امکانات بهینه، و همچنین مدیران و بزرگان محترم هتل های رضویه، فردوس، الماس ۱ و ۲، قصر بین‌المللی مشهد، مسئولان محترم هتل‌های اسپیاس پالاس و بلوط تهران و زندیه و بزرگ شیراز برگزار شد.

شرکت ایران هتل در نظر دارد در فصل جدید همکاری های خود، این جلسات و گفتگوها را با مدیران هتل‌های ایران و برای اتخاذ رویکردهای مشترک در جهت حمایت از حقوق مشتریان به حداکثر رساند و در اعتلای صنعت هتلداری و گردشگری تقشی تاثیرگزارتر از گذشته را ایفا کند.