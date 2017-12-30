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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

فصل جدید همکاری‌های ایران هتل با هتل‌های ایران برای توسعه فروش

فصل جدید همکاری‌های ایران هتل با هتل‌های ایران برای توسعه فروش

شرکت ایران هتل آنلاین(آی هو) در جهت افزایش کیفیت در حوزه خدمات به مشتریان، جلسات هم اندیشی متعددی را با مسئولان و مدیران هتل های ایران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایران هتل، این شرکت با توجه به لزوم ارتقای رضایتمندی مشتریان در عرصه گردشگری و به طور خاص فرآیند رزرو هتل و اقامت میهمانان، این جلسات هم اندیشی را با هدف بسترسازی مناسب برای بهبود هرچه بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود در جهت این مهم برگزار می‌کند.

ایران هتل آنلاین بر این عقیده تاکید دارد که تقویت ارتباط و تعامل شرکت آی هو با هتلداران و مسئولین ایشان به تحکیم پایه‌های صنعت هتلداری برای رشد کیفی سرویس دهی به گردشگران داخلی و خارجی و همچنین تسهیل و تسریع امر رزرو هتل در تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تمامی شهرهای بزرگ و کوچک ایران کمک شایان توجهی خواهد کرد.

برخی از جلسات هم اندیشی به میزبانی ایران هتل آنلاین در دفاتر این شرکت و برخی دیگر در محل هتل‌های شهرهای گوناگون ایران و به میزبانی مسئولین محترم آنها برگزار شد. از جمله نتایج بدست آمده از برآیند این نشست‌ها می‌توان به ارائه راهکارهای گوناگون برای کاهش نرخ حداکثری و تخفیف‌های ویژه برای اقامت میهمانان و همچنین در نظر گرفتن خدمات رایگان بیشتر در طول اقامت ایشان اشاره کرد.

این نشست ها تا این لحظه با مسئولان محترم هتل داد یزد و گفتگو در زمینه رزرو هتل در یزد با شرایط و امکانات بهینه، و همچنین مدیران و بزرگان محترم هتل های رضویه، فردوس، الماس ۱ و ۲، قصر بین‌المللی مشهد، مسئولان محترم هتل‌های اسپیاس پالاس و بلوط تهران و زندیه و بزرگ شیراز برگزار شد.

شرکت ایران هتل در نظر دارد در فصل جدید همکاری های خود، این جلسات و گفتگوها را با مدیران هتل‌های ایران و برای اتخاذ رویکردهای مشترک در جهت حمایت از حقوق مشتریان به حداکثر رساند و در اعتلای صنعت هتلداری و گردشگری تقشی تاثیرگزارتر از گذشته را ایفا کند.

کد مطلب 4186543

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