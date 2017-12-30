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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

سامانی خبر داد؛

نخستین نشست دوره پنجم شورای عالی استان ها فردا برگزار می شود

نخستین نشست دوره پنجم شورای عالی استان ها فردا برگزار می شود

سخنگوی وزارت کشور از برگزاری نخستین جلسه دوره پنجم شورای عالی استانها با دعوت وزیر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر که با دعوت وزیر کشور نخستین اجلاس دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در وزارت کشور برگزار خواهد شد، گفت: در این دوره با هماهنگی به عمل آمده با شوراهای استان های سراسر کشور، نمایندگان تمامی استان‌ها انتخاب و معرفی شده اند و نخستین جلسه با دعوت از تمامی ۷۵ نفر منتخبین سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی شورای عالی استانها را عالی‌ترین رکن نظام شورایی اعلام کرد و افزود: با توجه به جایگاه رفیع این شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیدواریم در این دوره شاهد حرکت این شورا به سمت جایگاه واقعی و اثربخشی کلان آن در تصمیمات مهم ملی باشیم.

سامانی انعکاس دقیق و صحیح مشکلات و مسایل محلی را به مرکز از مهم ترین کارویژه های شورای عالی استانها برشمرد و خاطرنشان کرد: تهیه طرح های قانونی که برآمده از مقتضیات محلی باشد از جمله ضرورتهای فعالیت شورای عالی استانها در دوره پنجم است.

کد مطلب 4186660

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