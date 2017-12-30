به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مرکز آموزش کتابخانه و موزه ملی ملک، همچون سال‌های گذشته، برای دوره‌های جدید آموزش هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در فصل زمستان نام‌نویسی می‌کند. دوره‌های «هندسه نقوش گره‌های ترکیبی در هنرهای سنتی»، «سندشناسی»، «نقاشی پشت شیشه و آینه» و «نقاشی ایرانی» در محور «کارگاه‌های آموزشی» برگزار خواهد شد. محور جدید پژوهانه، پنج نشست جذاب در گستره‌های «شاهنامه‌پژوهی»، «قرآن‌پژوهی، «داستان‌پژوهی» و «تاریخ‌پژوهی (طهران‌پژوهی و سفرنامه‌پژوهی)» را دربرمی‌گیرد. کتابخانه و موزه ملی ملک همچنین در محور «نشست‌های تخصصی»، سه نشست «ارتباطات میان‌فرهنگی (تمبر)»، «پته‌دوزی، هنر فراموش‌شده» و «نقش هنر در سبک زندگی ایرانی» را برپا خواهد کرد.

مرکز آموزش هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در کتابخانه و موزه ملی ملک، در این مرحله تازه از کوشش‌های آموزشی و پژوهشی خود همچون گذشته از استادان بنام و برجسته در هر حوزه بهره گرفته است؛ سعید شکوری، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، مهرنوش بشارت، شکوفه جعفری، محمود جعفری دهقی، مرتضی کریمی‌نیا، هوشنگ مرادی کرمانی، ساسان طهماسبی، گودرز رشتیانی، سعید میرمحمدصادق، مهدی محسنیان راد، سیدوحید عقیلی، شهین پزشکی، فاطمه سیدی، مصطفی مهرآیین و طلیعه خادمیان، تدریس در کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی در نشست‌های پژوهشی و تخصصی را برعهده دارند.

این کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی و تخصصی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار می‌شود.

دوستداران و علاقه‌مندان حضور در این دوره‌های آموزشی و نام‌نویسی، پس از مشاهده جدول کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی و تخصصی و آگاهی از جزییات برنامه‌ها، می‌توانند با شماره تلفن ۶۶۷۰۰۸۷۸ (حوزه پژوهش و آموزش) تماس بگیرند یا حضوری به این بخش مراجعه کنند.