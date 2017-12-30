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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

هفته نوزدهم سری آ؛

تساوی خانگی تیم رم مقابل ساسولو/ اشتباهات داوری علیه گرگ‌ها

تساوی خانگی تیم رم مقابل ساسولو/ اشتباهات داوری علیه گرگ‌ها

تیم فوتبال رم در دیدار خانگی برابر ساسولو به تساوی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای سری آ ایتالیا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در یکی از بازی ها تیم رم در ورزشگاه المپیکو برابر ساسولو یک بر یک متوقف شد.

در این بازی پلگرینی (۳۱) برای تیم رم گلزنی کرد. سیمونه میسیرولی نیز در دقیقه ۷۸ کار را به تساوی کشاند. در این بازی اشتباهات داوری کاملا به ضرر رم تمام شد و دو گل صحیح این تیم پذیرفته نشد.

گرگ‌ها با این تساوی تلخ خانگی ۳۹ امتیازی شدند و در رده چهارم جدول باقی ماندند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه از این قرار است:

* آتالانتا یک - کالیاری ۲
* بنونتو یک - کیه وو صفر
* بولونیا یک - اودینزه ۲
* رم یک - ساسولو یک
* سامپدوریا ۲ - اسپال صفر
* تورینیو صفر - جنوا صفر

کد مطلب 4186981

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