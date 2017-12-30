فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان حین اطفاء حریق دچارسوختگی شد

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر پنج شنبه گذشته جنگل النگدره گرگان در چند نقطه دچار حریق شده بود که در حین عملیات اطفاء حریق در جنگل سیدمهدی حسینی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان دچار مصدومیت و سوختگی شد.

وی با بیان اینکه هفت نقطه از جنگل النگدره (پشت تپه نورالشهداء) در آن روز دچار حریق شده بود، گفت: پس از اطلاع از آتش سوزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان افزود: در آن روز به فاصله هر۱۰۰ متر هفت نقطه جنگل النگدره آتش گرفته بود.

وی با بیان اینکه سطح زیادی از جنگل دچار حریق نشده بود، تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت با دستگاه های دمنده، آتش بُر زده و آتش را خاموش می کردند که ناگهان یکی از درختان خشکیده از سراشیبی به روی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان افتاده و این همکار به شدت دچار سوختگی و مصدومیت می شود.

قزلسفلو با بیان اینکه قطر درخت حدود ۸۰ تا ۹۰ سانت و ارتفاع آن حدود ۱۲ متر بود، خاطرنشان کرد: در این حادثه، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان از ناحیه گردن، صورت، کمر، دو دست و پای چپ دچار سوختگی شده است.

وی ادامه داد: سوختگی سرجنگلبان ناهارخوران از نوع درجه یک دو بوده و به دلیل شدت جراحت و سوختگی و همچنین ضربه سر هنوز در بیمارستان پنج آذر گرگان بستری است.