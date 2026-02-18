سرهنگ مرادی صادق در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این حریق منشأ انسانی داشته و تنها لاشبرگها و بقایای خشک کف جنگل دچار سوختگی شدهاند.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای منابع طبیعی مرزنآباد به همراه فرمانده یگان حفاظت شهرستان چالوس در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. مشارکت اهالی روستای مرس و روستاهای همجوار در مهار آتش بسیار مؤثر بود و حریق حوالی ساعت ۲۰ به طور کامل کنترل شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد: سطح حریق حدود دو هزار متر مربع برآورد شده و خوشبختانه هیچگونه خسارت جدی به درختان ایستاده وارد نشده است. همچنین دو اکیپ از نیروهای منابع طبیعی برای پایش مستمر منطقه و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد، در محل آمادهباش هستند.
وی در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در عرصههای طبیعی، مراتب را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.
