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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۸

«حسنی و عمو رادش» به فرهنگسرای ابن سینا آمدند

«حسنی و عمو رادش» به فرهنگسرای ابن سینا آمدند

نمایش کمدی «ماجراهای حسنی و عمو رادش» از ۱۲ دی ماه در فرهنگسرای ابن سینا روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه دو، نمایش کمدی و شاد «ماجراهای حسنی و عمو رادش» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد نظری از ۱۲ دی ماه روزهای سه شنبه تا جمعه هر هفته، ساعت ۱۹ در سالن آمفی تاتر ابن سینا روی صحنه می رود.

در این نمایش عمو رادش و حسنی می خواهند برای بچه ها نمایش بازی کنند اما قبل از شروع نمایش حسنی دسته گل به آب داده و تخم دایناسور عمو رادش را شکسته و هر بار که می خواهد او را در جریان این خرابکاری قرار دهد اتفاقی پیش می آید و مانع می شود. در ادامه نمایش عمو رادش و حسنی به سفری خیالی می روند و ...

نصرالله رادش، مهرداد نظری و محسن برزگار بازیگران این نمایش هستند.

علاقه مندان می توانند برای تماشای این نمایش به فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی مراجعه کنند.

کد مطلب 4188926
آروین موذن زاده

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