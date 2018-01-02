به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در آیین اختتامیه پنجمین جایزه ادبی محتشم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، برزین ضرغامی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: با همان زبانی که محتشم میراث عاشورا را منتقل کرد و فرهنگ عاشورا را احیا کرد، هنرمندان هم خلاقانه تر و امروزی تر، این فرهنگ، هنر و رسالت عاشورایی را به جامعه منتقل کنند.

ضرغامی با بیان اینکه طبیعی است که هر امری در درازای تاریخ مصون از تحریف و آفت نیست، افزود: همیشه این دغدغه و حساسیت برای دوستداران فرهنگ و هنر عاشورایی بوده، که نکند فراتر از خطوطی که باید حرکت کنند و چیزی را بجز فرهنگ عاشورایی به مردم منتقل کنند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با بیان اینکه در این سال‌ها فعالیت‌های مختلفی انجام شده و می‌شود، عنوان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به مسئولیتی که دارد، باید وظیفه خط دهی در حوزه‌های فرهنگ و هنر را برعهده بگیرد.

ضرغامی با بیان اهداف برگزاری جایزه محتشم، گفت: در همان روزهای آغازین شکل گیری جایزه محتشم، بنای ما بر این بود که کاری ارزنده و غیر تکراری را در حوزه عاشورا انجام دهیم که هم معیار باشد و هم پتانسیل‌های فرهنگی هنری جامعه را سامان دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ٢ هزار نفر آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند، اظهار کرد: شاخصه جایزه محتشم در این دوره این بود که وسعت جغرافیایی این رویداد را به بسیاری از استان‌های کشور تسری داده و آنروز شاهد آن هستیم که هنرمندان از اقصی نقاط کشور در این رویداد فرهنگی شرکت می‌کنند.

سیدهادی حسینی معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقدیم که هرچه از هنرمندان ما تجلیل شود، به نفع کشور است.

وی گفت: ما در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حرف زیادی برای گفتن در عرصه جهانی نداریم آنچه که شاخصه ایران به حساب می‌آید، فرهنگ و هنر آن است. به همین سبب همه ایران را از فرهنگ و هنرش می‌شناسند. هرچه بتوانیم پرچم هنر را بالا ببریم می‌توانیم زیر این پرچم دیگر حرف‌هایمان را هم بازگو کنیم.

سید امیر سقراطی دبیر بخش هنرهای تجسمی جایزه محتشم نیز ابراز امیدواری کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمهیداتی را بیندیشد تا ششمین دوره از این جایزه نیز برگزار شود و در ردیف بودجه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بودجه ای مستقل برای آن در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: در این دوره از جایزه محتشم، ٢ هزار و ٢٠٠ اثر از ٢٠ استان کشور به دبیرخانه رسید. بیشترین اثر در بخش شعر و عکاسی و کمترین اثر در بخش مجسمه سازی و آثار حجمی بود.

بر اساس این گزارش اجرای گروه موسیقی آیینی با حضور حمید فرخی، علی نوجوان و به سرپرستی رضا فراهانی از دیگر بخش‌های این جایزه بود.

بر اساس این گزارش در حوزه تصویرسازی؛ مژگان سعیدیان اصل، فاطمه قاسمی، لیلا بدرعظیمی، در بخش پوستر(محمدرضا ملاحسینی، سید مهدی موسوی، الهام زارعی)، در بخش نقاشی(شیما شریفی کوشا، فرزانه رضایی جعفر آبادی)، در بخش مجسمه سازی(نبی اله مصدق، حمید رضا فرخی). در بخش خوشنویسی(مصطفی عابدینی، محمد عبداللهی، امیر دانش مراغی، ستار ولی نژاد) در بخش عکس(داود ایزد پناه، احسان جزینی، علیرضا وحید، احمد تاجی، امیر قیومی، آرمین امیریان، جواد عسگر اوغلی، روزبه فکوری، سید محمد جواد صدری، وحید مومن زاده) به عنوان بهترینها معرفی شدند.

همچنین در بخش شعر کهن (علی سلیمانی، سیده تکتم حسینی، زهرا شعبانی، سعیده ثابتی رضویان، افسانه سادات حسینی، علی اصغر شیری، فاطمه سلیمان پور)، در بخش شعر نوین (آرش پورعلیزاده، پویا اقرایی، پیام جهانگیری)، در بخش رسانه‌های دیجیتال(موسسه فرهنگی هنری رسانی تبیان، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه)، در بخش رسانه‌های دیجیتال رسانه‌های برخط نیز پایگاه اینترنتی جامع عاشورا، پایگاه تخصصی امام حسین (ع) کربلا حائز جایزه شدند.

جایزه هنر و ادب محتشم برای پنجمین سال پیاپی در استان تهران برگزار شد.