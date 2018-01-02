به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهران عالمزاده پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سازمانهای زیرمجموعه معاونت فنی عمرانی شهرداری کرمان گفت: متأسفانه گاهی آنقدر از یک سازمان کار میکشیم و از تمام ظرفیت آن استفاده میکنیم تا اینکه آن سازمان با مشکلات زیادی مواجه میشود.
وی افزود: معمولاً با نگاهی که به پیمانکار داریم، به سازمان عمران نگاه میکنیم و با توجه به اینکه ظرفیت سازمان عمران محدود است، خودمان موجب تعطیلی این سازمان میشویم.
شهردار کرمان ادامه داد: البته دلیل این اتفاق، این است که چون سازمان راحتتر میتواند در اجرای پروژهها وارد شود و نیاز به قرارداد به مفهومی که با پیمانکار منعقد میشود، ندارد و به سیستم پیمانکاری هم بدهکار هستیم و همراهی نمیکند؛ بنابراین، بهطور مثال قیر را بهصورت اقساط و قرضی خریداری میکنیم و به سازمان عمران میدهیم تا کارها ادامه پیدا کند و درنهایت این بدهیها را سازمان باید بپردازد و وقتی پولی به سازمان پرداخت نشود، نمیتواند بدهیهای مربوط به قیر و سایر مصالح را پرداخت کند و در نهایت با مشکل مواجه میشود.
عالمزاده درباره ارائه راهکار برای راهاندازی سازمان عمران گفت: باید به این سازمان کمک شود که در حوزههایی مثل نقلیه و تهیه قطعات ماشینآلات میشود کمک کرد، اما کار اصلی سازمان در حوزه آسفالت است و چون کارخانه آسفالت هم متعلق به شهرداری است، باید برای بدهیهای سازمان چارهای اندیشید؛ ضمن اینکه نیاز است منابع سازمان بهطور ماهانه تأمین و طوری برنامهریزی شود تا سازمان تعطیل نشود و با یک سرعت ملایم کار کند.
وی با بیان ایکه البته کار مستمر سازمان عمران، تابع نقدینگی شهرداری است، گفت: اگر سازمان عمران پول نداشت، میگفتیم بهصورت قرضی و تعهدی کار کند، اما الان سازمان بدهکار است، بدهیهایش هم سررسید شده، ضمانتهای سازمان هم به اجرا گذاشته شده است؛ بنابراین، از خط قرمز عبور کرده و کار دشوارتر شده است.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه برای برگرداندن سازمان عمران به حالت قبل، نیاز است تا اعتبار سازمان برگردد و توانمند شود که این مهم زمان میبرد، گفت: سازمانی که سه ماه تعطیل شده، نمیشود توقع داشت در شرایط بحرانی از فردا شروع بهکار کند؛ چراکه اگر سازمان کار خود را آغاز کند و ماه آینده تعطیل شود، ضرر بیشتری خواهیم دید.
عالمزاده افزود: نمیخواهیم یک کار نمایشی انجام دهیم؛ بلکه باید تلاش کنیم سازمان عمران با یک کار حداقلی خدمات خود را در شهر ارائه کند؛ ضمن اینکه همکاران پیشنهاد خودیاریها را هم ارائه کردند که اگر سمتوسوی درستی پیدا کند و مردم مشارکت کنند، میشود مقداری از ظرفیت مردم هم در آسفالت معابر استفاده کنیم.
وی درباره فروش برخی تولیدات و ارائه خدمات سازمان عمران به خارج از شهرداری کرمان گفت: سازمان عمران مشکلاتی در زمینه اساسنامه و گرید دارد که قرار شد تا جایی که میتواند براساس اساسنامه از این ظرفیت استفاده کند و قرار نباشد فقط به شهرداری کرمان خدمت ارائه کند و در زمینه گرید هم باید ساختار فنی هیئت مدیره سازمان در قالب چارچوبی باشد که مورد نظر مرجع صدور گرید است که ممکن است نیاز به اصلاحاتی داشته باشد.
شهردار کرمان افزود: باید تلاش کنیم تا با این اقدامات، وابستگی سازمانها به شهرداری کرمان کمتر شود تا در شرایطی که شهرداری دچار بحران است، با ارائه خدمت به بخشهای دیگر، درآمدزایی لازم را داشته باشند و با مشکل مواجه نشوند.
عالمزاده درباره آزمایشگاه شهرداری هم گفت: آزمایشگاه هم باید دارای یک ساختار سازمانی مستقل شود تا بتواند به خارج از شهرداری خدمت ارائه کند و آزمایشگاه مرجع باشد.
وی با بیان اینکه اکنون، ادارهکل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعال است، گفت: اگر آزمایشگاه شهرداری هم به این سمت برود که علاوه بر پروژههای شهرداری، به سایر پروژهها هم سرویس دهد، میتواند درآمدزایی مطلوبی داشته باشد؛ البته باید ببینیم از نظر قانونی میتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
شهردار کرمان به بازدید از باشگاه ورزشی شهرداری هم اشاره کرد و گفت: در تمام حوزههای شهرداری ظرفیتهای خوبی وجود دارد که این ظرفیتهای بالقوه باید به بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین، در زمینه باشگاه ورزشی شهرداری، به مدیران توصیه کردم که از ظرفیتهای موجود حداکثر درآمد و بهرهوری را داشته باشند و براساس آنچه در اساسنامه بیان شده، به این سمت حرکت کنند.
عالمزاده افزود: البته در باشگاه ورزشی شهرداری تا حدودی این اتفاق افتاده، اما باید با جدیت و انگیزه بیشتر در این زمینه ورود کند.
وی ادامه داد: به نظر من ظرفیت باشگاه ورزشی شهرداری به خوبی معرفی نشده؛ بنابراین، اگر در زمینه معرفی این ظرفیت و تعامل با ذینفعانی که حاضر هستند مشارکت و قرارداد منعقد کنند، ورود کند، میتوانند درآمد بیشتری کسب کند.
شهردار کرمان همچنین مرمت حمام باغلـله را یک اتفاق خوب دانست، اما در عین حال تصریح کرد: نکتهای که از آن غفلت شده، این است که مرمت این حمام طرح ندارد.
عالمزاده با بیان ایکه کار مرمت باید طرح مرمت داشته باشد و به مشخصات فنی که چه اتفاقهایی باید در این بنا رخ دهد، نیاز است، گفت: البته اگرچه میراث فرهنگی بهعنوان ناظر دستور کار ارائه میکند، اما طرحی براساس کاربری این مجموعه تعریف نشده که باید ظرفیتسازی، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و مصالحی که باید در مرمت بنا استفاده شود، در قالب طرح دیده شود.
وی افزود: ظاهراً فقط مرمت حمام باغلـله آغاز شده تا این بنا به حالت اول برگردد، اما کاربری، به بنا روح میدهد تا براساس آن مورد استفاده قرار گیرد و زنده بماند و اگر این اتفاق نیفتد، بنا به مرور زمان تخریب میشود و از دست میرود؛ بنابراین، درخواست کردم حتماً طرح مرمت حمام باغلـله تهیه و ارائه شود تا هر نیازی که در طرح پیشبینی میشود، از هماکنون آمادهسازی شود.
شهردار کرمان با بیان اینکه در حال حاضر، هیچگونه تأسیساتی در این بنا نمیبینیم، تصریح کرد: مگر میشود ساختمانی را مرمت کنیم و پس از مرمت، به فکر لولهکشی آب، گرمایش، سرمایش و سایر تأسیسات باشیم.
عالمزاده در رابطه با ساختمانی که کنار حمام باغلـله در دست ساخت است، گفت: باید در دوره خودش به این موضوع توجه میشد، اما وقتی حریم و محدودیت گذاشته نمیشود، چنین مشکلاتی بهوجود میآید.
وی افزود: در این رابطه میراث فرهنگی باید وارد میشد و تکتک بناها را شناسایی و وضعیت آنها را تعیینتکلیف میکرد، اما وقتی چنین اتفاقی نیفتاده، مالک براساس حق مالکانهای که داشته، به شهرداری مراجعه کرده و پروانه ساختمان دریافت کرده است.
شهردار کرمان ادامه داد: وقتی به این نکات توجه نمیکنیم، مجبور میشویم وقتی طرحی برای این محدوده ارائه شد، با هزینه بسیار بیشتر بناهای اطراف را تملک کنیم.
عالمزاده بیان کرد: در این خصوص اگر حریم و ضابطهای وجود داشته، شهرداری نباید پروانه ساختمان صادر میکرده و میشود گفت که شهرداری در آن دوره قصور کرده، اما اگر حریم و ضوابطی وجود نداشته، شهرداری مجبور بوده براساس حقوق مالکانه مالک، نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام کند.
وی با بیان اینکه گاهی وقتها نبود ضوابط و معیارها موجب بروز مشکل میشود، گفت: بهطور مثال ساختمانهایی با نمای آلومینیم ساخته میشود، یک دکل مخابراتی هم روی آن میگذارند و وقتی میخواهیم این ساختمانها را حذف کنیم، کلی برای شهر هزینه خواهد داشت؛ حالا فرق نمیکند این هزینه را شهرداری، میراث فرهنگی یا دولت پرداخت کند، در مجموع هزینهای است که از جیب مردم هدر خواهد رفت.
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