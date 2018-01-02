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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

قائم‌مقام شهردار تبریز:

شفاف‌سازی و ارتقای خدمات رویکرد کلی لایحه تعرفه عوارض سال ۹۷

شفاف‌سازی و ارتقای خدمات رویکرد کلی لایحه تعرفه عوارض سال ۹۷

تبریز- قائم‌مقام شهردار تبریز، شفاف‌سازی و ارتقای کمی و کیفی خدمات را رویکرد کلی شهرداری تبریز در لایحه تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رسول موسایی با بیان اینکه لایحه تعرفه عوارض محلی، رابطه مالی شهرداری با شهروندان است، اظهار داشت: شهرداری تبریز باوجود افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف نیروی انسانی، نگهداری شهر، ماشین‌آلات و خدمات همچنین باوجود محدودیت‌های مالی که در عموم شهرداری‌های کشور حاکم است، اجازه نداده خللی در حوزه خدمات‌رسانی وارد شود.

قائم‌مقام شهردار تبریز تاکید کرد: طبق رویکرد شهردار محترم سعی شده تا شفاف‌سازی و ارتقای کیفیت و حتی کمیت خدمتگزاری، در لایحه تعرفه عوارض مورد توجه باشد، به همین منظور تمام آیتم‌های عوارض، مستندسازی شده و در معیارهای اصلی دفترچه، مشخص‌ شده است.

وی با بیان اینکه مبنای محاسبه عوارض شهرداری، دفترچه ارزش معاملاتی است، گفت: ابلاغ بخش‌های مختلف این دفترچه از طرف سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با افزایش ارزش معاملاتی توأم بود، با این حال، شهرداری تبریز با نیت عدم افزایش و در عین حال با هدف ارتقای خدمات و شفافیت تعرفه، لایحه را تنظیم و تقدیم شورای اسلامی شهر کرده‌ است.

موسایی تصریح کرد: مطابق لایحه ارائه‌ شده با وجود افزایش قیمت‌ها، مبنای عمل شهرداری تبریز در مورد تعرفه عوارض سال ۹۷، افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصد تعرفه و دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به سال ۹۳ است.

قائم‌مقام شهردار تبریز خاطرنشان کرد: این لایحه بعد از تصویب شورای شهر و پس از رفع نواقص آن آماده انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار خواهد بود تا مبنای عمل سال آینده باشد.

کد مطلب 4189571

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