به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رسول موسایی با بیان اینکه لایحه تعرفه عوارض محلی، رابطه مالی شهرداری با شهروندان است، اظهار داشت: شهرداری تبریز باوجود افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف نیروی انسانی، نگهداری شهر، ماشین‌آلات و خدمات همچنین باوجود محدودیت‌های مالی که در عموم شهرداری‌های کشور حاکم است، اجازه نداده خللی در حوزه خدمات‌رسانی وارد شود.

قائم‌مقام شهردار تبریز تاکید کرد: طبق رویکرد شهردار محترم سعی شده تا شفاف‌سازی و ارتقای کیفیت و حتی کمیت خدمتگزاری، در لایحه تعرفه عوارض مورد توجه باشد، به همین منظور تمام آیتم‌های عوارض، مستندسازی شده و در معیارهای اصلی دفترچه، مشخص‌ شده است.

وی با بیان اینکه مبنای محاسبه عوارض شهرداری، دفترچه ارزش معاملاتی است، گفت: ابلاغ بخش‌های مختلف این دفترچه از طرف سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با افزایش ارزش معاملاتی توأم بود، با این حال، شهرداری تبریز با نیت عدم افزایش و در عین حال با هدف ارتقای خدمات و شفافیت تعرفه، لایحه را تنظیم و تقدیم شورای اسلامی شهر کرده‌ است.

موسایی تصریح کرد: مطابق لایحه ارائه‌ شده با وجود افزایش قیمت‌ها، مبنای عمل شهرداری تبریز در مورد تعرفه عوارض سال ۹۷، افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصد تعرفه و دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به سال ۹۳ است.

قائم‌مقام شهردار تبریز خاطرنشان کرد: این لایحه بعد از تصویب شورای شهر و پس از رفع نواقص آن آماده انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار خواهد بود تا مبنای عمل سال آینده باشد.