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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۴

امیر حیدری در جمع خبرنگاران:

امیر «قویدل» از چهره‌های با اخلاص و دانشمند ارتش بود

امیر «قویدل» از چهره‌های با اخلاص و دانشمند ارتش بود

فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم ختم مرحوم امیر «سید علی‌اکبر موسوی قویدل» با گفت: ایشان یکی از چهره‌های با اخلاص، از خود گذشته و در عین حال دانشمند و دانای ارتش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم ختم مرحوم امیر «سید علی‌اکبر موسوی قویدل» با اشاره به ابعاد شخصیتی این امیر سرافراز ارتش اظهار داشت: ایشان یکی از چهره‌های با اخلاص، از خود گذشته و در عین حال دانشمند و دانای ارتش بود و در عرصه نظامی متبحر و از افسران ارشد ارتش در دوران دفاع مقدس بود.

وی خاطرنشان کرد: امیر موسوی قویدل در بحث طراحی و برنامه‌ریزی عملیات‌های دوران دفاع مقدس نقش بسیار موثری داشت. ایشان اولین رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) و از افتخارات نیروی زمینی ارتش بود.

امیر حیدری بیان داشت: خدا را شاکریم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم آن قدردان این‌گونه افراد هستند. امیر قویدل مجسمه تقوا، تعهد و ایمان بود و مقام معظم رهبری برای خانواده ایشان پیامی تسلیت ارسال فرمودند.

کد مطلب 4189655
هادی رضایی

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