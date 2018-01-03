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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

پاسخ به یک سوال مهم؛

سود بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟/فرمول محاسبه سود دریافتی سپرده‌

سود بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟/فرمول محاسبه سود دریافتی سپرده‌

برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که سود سپرده‌های بانکی چگونه محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سود سپرده‌های بانکی معمولا به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار

به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد، یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. عبارت ۳۶۵ در فرمول بالا، معرف ۳۶۵ روز سال است.

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود.

حال عدد ۴۵ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

کد مطلب 4190178
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • علی عباسی IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
      27 10
      پاسخ
      سلام من نیاز شدیدی به وام دارم حال که سپرده ندارم باید چه کنم در ضمن سر کار هستم ولی پس انداز ندارم که سپردش کنم
      • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
        2 0
        واقعا مگه تو این شرایط کسی مثل ماها میتونه پس اندازی داشته باشه

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