زیان ۱.۵ میلیارد دلاری دویچه بانک از اصلاحات مالیاتی ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، دویچه بانک آلمان اعلام کرد که تاثیر اصلاحات مالیاتی آمریکا بر روی نتایج مالی آن در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بزرگ ترین بانک تجاری آلمان اعلام کرده که گزارش کامل خود را در مورد نتایج مالی سال ۲۰۱۷ میلادی را در دوم فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی ارائه خواهد داد.

البته دویچه بانک انتظار دارد که گزارش عملکرد آن در طول سال ۲۰۱۷ میلادی مثبت باشد. دویچه بانک اعلام کرد، کاهش نرخ مالیات فدرال آمریکا از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد می تواند نرخ مالیات موثر را کاهش و بطور متوسط میل نزولی به خود گیرد.