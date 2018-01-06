  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۷ رقم خورد؛

زیان ۱.۵ میلیارد دلاری دویچه بانک از اصلاحات مالیاتی ترامپ

زیان ۱.۵ میلیارد دلاری دویچه بانک از اصلاحات مالیاتی ترامپ

دویچه بانک آلمان برآورد کرد در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱.۵ میلیارد دلار زیان به دلیل اصلاحات مالیاتی در آمریکا در صورتهای مالی اش رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، دویچه بانک آلمان اعلام کرد که تاثیر اصلاحات مالیاتی آمریکا بر روی نتایج مالی آن در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بزرگ ترین بانک تجاری آلمان اعلام کرده که گزارش کامل خود را در مورد نتایج مالی سال ۲۰۱۷ میلادی را در دوم فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی ارائه خواهد داد.

البته دویچه بانک انتظار دارد که گزارش عملکرد آن در طول سال ۲۰۱۷ میلادی مثبت باشد. دویچه بانک اعلام کرد، کاهش نرخ مالیات فدرال آمریکا از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد می تواند نرخ مالیات موثر را کاهش و بطور متوسط میل نزولی به خود گیرد.

کد مطلب 4190389
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها