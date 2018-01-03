برای نقد باید ظرفیت و تحمل نقد هم در جامعه باشد/توجه به رفاه مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صداوسیما در نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، همکاری و تلاش برای ایجاد مفاهمه میان مردم و حاکمیت را از لوازم توسعه و تعالی جامعه دانست و تصریح کرد: نبود ظرفیت نقد واقعی سیاست‌ها از جمله اصلی‌ترین چالش‌های رسانه ملی، تقریبا با بیشتر دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی، فارغ از جهت‌گیری سیاسی آن‌ها است.

وی افزود: رسانه باید با نگاهی ژرف و با رویکردی سیاستی و نه سیاسی، عمق هدف سیاست‌ها را بشناسد و زمینه‌های درک و اجرای آن‌ها را در جامعه فراهم آورد.

رییس رسانه ملی با بیان اینکه رسانه با نقد سازنده و بازتاب نقایص موجود از زبان کاربرانش موجب کمتر شدن آسیب‌ها می‌شود، بیان کرد: برای نقد، باید ظرفیت و تحمل نقد وجود داشته باشد و اگر ظرفیتی برای نقد نباشد و تحملی برای شنیدن نقایص وجود نداشته باشد، پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های رسانه باید با تمرکز بر کیفیت اداره کشور، زمینه‌ساز مشارکت فعال و هدفمند مردم در شکل‌گیری سیاست‌ها باشد.

علی‌ عسکری با بیان اینکه در جمهوری اسلامی به دو علت به رسانه ملی نگاه ویژه‌ای شده است، عنوان کرد: اولین علت آن‌ است که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم شکل گرفته و نقش مردم در شکل گیری و استمرار آن کاملا بی نظیر و بی بدیل است و همین امر ارتباط و تعامل با مردم را به‌عنوان صاحبان این انقلاب و نظام به راهبردهای حیاتی و اجتناب ناپذیر نظام بدل کرده است. از سوی دیگر این نظام مردمی و الهی از روز اول همواره با مخاطرات و تهدیدات و چالش های برون‌زای مهمی مواجه بوده است که اهمیت اتصال و همبستگی مردم را دوچندان کرده است.

علی‌ عسکری از نقش رسانه ملی در دوران جدید یاد کرد و گفت: این نقش متحول شده است و کمک به ارتقای کیفیت سیاست ها و در نتیجه ارتقای کیفیت کشورداری و رفاه عمومی به نقطه کانونی سیاست های رسانه ملی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه رسانه ملی آمادگی دارد علاوه بر ایفای نقش های سنتی خود در ایجاد نشاط و سرگرمی و انتقال اخبار و تحلیل رویدادها و امثال آن به نقش سازنده سیاستی خود اولویتی ویژه دهد، اظهار کرد: رسانه ملی می‌تواند به‌ عنوان بازیگری فعال برای تحقق حکمرانی نوین که ماهیتی غیرمتمرکز و توزیع شده دارد، نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

رییس صداوسیما در تشریح این نقش سیاستی اظهار کرد: با این نگاه سیاستی و نه صرفا سیاسی، برای رسانه، دولت ها تفاوتی ندارند بلکه سیاست های کلان اصالت دارند و احزاب و نامزدهای انتخاباتی فی نفسه مهم نیستند بلکه راه حل های آنان برای اداره بهتر جامعه اصالت می‌یابند و بر این اساس تمام ارکان نظام حکمرانی همیشه از نگاه موشکافانه و مساعدت های رسانه ملی برای خدمات بهتر به مردم بهره‌مند می‌شوند.

علی عسکری با تأکید بر اینکه برنامه های رسانه باید با تمرکز بر کیفیت اداره کشور و زمینه سازی مشارکت فعال و هدفمند مردم در شکل گیری سیاست ها، تصمیم به اجرای سیاست ها، نقد و ارزیابی نحوه اجرای آنها و در نهایت اصلاح و توسعه سیاست ها اجرا شوند، بیان کرد: در کنار نقش بی نظیر در همراهی قوای سه گانه برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، رسانه ملی با همین رویکرد و بر اساس اسناد بالادستی، قانون اساسی و منویات امام راحل عظیم الشان و مقام معظم رهبری، به‌عنوان متولی حکمرانی نظام رسانه ای کشور و شکل دهنده افکار عمومی جامعه شناخته شده است.

وی با بیان تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده دستگاه ها و نهادها از مراکز تفکر و هیأت های اندیشه ورز گفت: شرط مهم شکل‌گیری تعامل با مراکز تحقیقاتی، تمرکز علمی بر حل مسایل جاری و واقعی جامعه و تلاش و پژوهش برای یافتن راه حل‌هایی مبتنی بر مقدورات و شرایط واقعی است.

علی‌ عسکری با بیان اینکه حکمرانی سلسله مراتبی و متمرکز،رفته رفته جای خود را به شبکه‌ای از بازیگران حاکمیتی داده است، یادآور شد: تنظیم‌گران واحد کم کم جای خود را به شبکه ای از تنظیم‌گران می‌دهند و قواعد و اصول تنظیم گری از حالت منجمد و غیرمنعطف و یکسویه به اصولی منعطف، تعاملی و دوسویه بدل شده‌اند.

رییس سازمان صداوسیما در پایان از غلبه رویکردهای تسهیل‌گرانه و مشوق بر رویکردهای تنبیه محور و مجازات محور سخن گفت و تصریح کرد: شکل نوینی از حکمرانی بر نظام‌ها و سیستم های اجتماعی در حال پیاده شدن است و علت اصلی آن هم پیچیدگی جوامع و پویایی تحولات انسانی در بستر ارتباطات سریع و لحظه‌ای است.