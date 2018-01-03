رایزنی سفیر جدید عربستان در لبنان با سعد حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید الیعقوب سفیر جدید عربستان در لبنان با سعد حریری نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از این دیدار اعلام کرد: روابط ممتاز است و دیدار مثبت بود.

این درحالی است که سعد حریری با الیزابت ریچارد سفیر آمریکا در لبنان دیدار کرد و آخرین تحولات و روابط میان دو کشور را مورد رایزنی قرار داد.

شایان ذکر است که قبل از ظهر امروز به وقت محلی، ولید بن محمد بن سالم الیعقوب سفیر عربستان در لبنان امروز استوار نامه خود را تقدیم میشل عون رئیس جمهور لبنان کرد.

سفیر جدید عربستان متولد سال ۱۹۷۵ است. از دانشگاه ملک سعود ریاض مدرک علوم سیاسی در سال ۱۹۹۸ گرفته و وارد وزارت خارجه عربستان شده است. وی در سفارت عربستان در بیروت در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ فعالیت کرد و در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در سفارت این کشور در فرانسه فعالیت داشت.

وی روز گذشته رونوشت استوار نامه خود را به جبران باسیل وزیر خارجه لبنان تحویل داده بود.

سفیر جدید عربستان در ۲۰ نوامبر گذشته وارد بیروت شده است و این پس از انتخابش به عنوان سفیر عربستان در لبنان از سوی ملک سلمان به جای علی عواض عسیری است. از زمانی که علی عواض عسیری در آگوست ۲۰۱۴ به عربستان فرا خوانده شد، عربستان سفیری در لبنان نداشت.