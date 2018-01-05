زمان برگزاری امتحانات دانشگاه ارومیه تغییر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه تقویم امتحانی این دانشگاه تغییری نکرده است.
بنابراین امتحانات بر اساس برنامه ای که از سوی گروه های آموزشی اعلام شده بود، برگزار خواهد شد.
معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه تغییری نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه تقویم امتحانی این دانشگاه تغییری نکرده است.
بنابراین امتحانات بر اساس برنامه ای که از سوی گروه های آموزشی اعلام شده بود، برگزار خواهد شد.
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