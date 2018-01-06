به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، یک موسسه خیریه حفاظت از کرگدنها با آغاز سال نو خواستار کمک به کرگدنهای در معرض انقراض آفریقایی شده و برای ایجاد جذابیت برای این کار، از هواداران رمان جنایی «آژانس کارآگاهی درجه یک بانوان» نوشته آلکساندر مک کال اسمیت خواسته است تا با توجه به شخصیتهای این رمان برای کرگدنها اسم انتخاب کنند.
این موسسه خیریه که توسط شاهزاده هری نوه ملکه الیزابت ایجاد شده تلاش دارد تا از محبوبیت این مجموعه رمانها در میان مردم بریتانیا و جهان برای جلب توجه به جمعیت کرگدنها کمک بگیرد.
رمان «آژانس کارآگاهی درجه یک بانوان» یک مجموعه رمان از آلکساندر مک کال اسمیت نویسنده اسکاتلندی است که داستانش در بوتسوانا میگذرد و شخصیت اصلی آن «امما راموتسوی گرانبها» نام دارد. تاکنون از این مجموعه هجده رمان منتشر شده که اولین آنها سال ۱۹۹۸ به بازار آمد و آخرین شان سال ۲۰۱۷. این رمانها به نام رمان نخست آن شناخته میشوند و امسال بیستمین سال انتشار آنها گرامی داشته میشود.
امما راموتسوی گرانبها شخصیت اصلی این مجموعه یک آژانس کارآگاهی در بوتسوانا دایر میکند. این مجموعه از شخصیتهای متنوعی تشکیل شده که هر یک به نوعی به حل معماها کمک میکنند. هر کتاب از این مجموعه در ادامه کتاب قبلی نوشته شده است.
از این کتابها اقتباس تلویزیونی و رادیویی هم شده است و تنها تا سال ۲۰۰۴ شمار فروش آنها به ۵ میلیون نسخه در بریتانیا رسیده بود. عنوان جدیدترین کتاب از این مجموعه که سال ۲۰۱۷ منتشر شد «خانه خواهران غیرقابل پیشبینی» بود.
داستان این مجموعه در بوتسوانا میگذرد جایی که شاهزاده هری آنجا را خانه دوم خود خوانده و تلاش دارد تا به کرگدنهای حفاظت شده بوتسوانا کمک کند.
وی از هواداران مجموعه «آژانس کارآگاهی درجه یک بانوان» خواسته است تا برای سه کرگدن از میان شخصیتهای این کتابهای جنایی، اسم مناسب انتخاب کنند.
سخنگوی این بنیاد خیریه گفته است این حیوانات باستانی و گرانبها دارند به سرعت از بین میروند و در بسیاری از نقاط آفریقا آنها را برای عاجشان شکار میکنند، اما در بوتسوانا به لطف قوانین حفاظت از حیات وحش جمعیت آنها در حال رشد است.
سازمان حفاظت از حیوانات آفریقا سعی دارد تا با انتقال دیگر کرگدنهای آفریقایی به این منطقه آنها را در پناه قوانین خود بگیرد. گونه کرگدن سفید و سیاه به شدت در معرض خطر هستند و از کرگدنهای سیاه تنها ۵ هزار و از کرگدنهای سفید نیز حدود ۲۰ هزار در طبیعت باقی مانده است.
در حالی که امسال بیستمین سال انتشار نخستین کتاب از مجموعه «آژانس کارآگاهی درجه یک بانوان» است، نویسنده این مجموعه گفته بسیار هیجانزده است اگر هوادارانش بتوانند به کرگدنهای بوتسوانا کمک کنند.
انتخاب اسم برای سه کرگدن سفید از طریق آنلاین صوت میگیرد و تا ۳۰ ژوئن برای این کار وقت تعیین شده است.
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