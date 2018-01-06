به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان دوره پانزدهم رقابت های لیگ برتر با سرمربی قهرمانش در لیگ هفدهم شرایط مطلوبی ندارد. این تیم با بدترین نتایج دوران تاریخش حالا فقط تیم سیاه جامگان را پایین تر از خود در جدول می بیند. آبی پوشان اهواز روز گذشته دهمین فصل شکست خود را در هجدهمین بازی تجربه کردند تا شرایط بد این تیم بدتر شود.

مالک جدید باشگاه استقلال خوزستان که پیش از این هم نارضایتی اش از نتایج این تیم و کادر فنی را ابراز داشته بود، حالا ناراضی تر از گذشته است و شواهد نشان می دهد احتمال جدایی ویسی از این تیم زیاد است.

هرچند از کوروش بختیاری زاده و سهراب بختیاری زاده هم بعنوان گزینه های جایگزینی ویسی یاد می شود، اما در صورتی که این اتفاق بیفتد و ویسی از استقلال خوزستان جدا شود، صمد مرفاوی جدی ترین گزینه برای جایگزینی وی است.

تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر به مصاف سایپا رفت که در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.