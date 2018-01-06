به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

وی گفت: احکام قانون بودجه سال ۹۶ در مورد جریمه غیبت مشمولین خدمت سربازی در لایحه بودجه ۹۷ تکرار شد؛ بر این اساس جریمه مشمولین غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است؛

- زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان

- دیپلم ۱۵ میلیون تومان

- فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان

- لیسانس ۲۵ میلیون تومان

- فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان

- دکتری عمومی پزشکی ۳۵ میلیون تومان

- دکتری تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰ میلیون تومان

- دکتری تخصصی علوم پزشکی و بالاتر ۵۰ میلیون تومان

وی گفت: همچنین مقرر شد به ازای هر سال مازاد بر هشت سال غیبت، ۱۰ درصد به جریمه پایه اضافه شود. برای مشمولان متاهل ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از جریمه کسر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین مقرر شد فرزندان مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از ۷۰ درصد تخفیف برای پرداخت جریمه سربازی بهره مند شوند. این افراد می توانند تا پایان سال ۹۷ جریمه خود را به صورت نقد و یا اقساط بپردازند.

یوسف نژاد گفت: همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از درآمدهای مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی به صورت اختصاصی استفاده کند.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کرد ۵۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین با اشاره به بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق گفت: کارگروهی با حضور اعضای دولت، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات بررسی تبصره های مربوط به هدفمندی یارانه ها را به عهده گرفته بود که امروز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه داد.

یوسف نژاد ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت، درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی پیش بینی شده بود که از این میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص یابد. این امر نشان دهنده تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی ۳۳ میلیون نفر بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: طبق آخرین آمار ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می کنند، اما دولت باید نحوه حذف ۳۳ میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه تامین درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مهم است، گفت: طی سال های اخیر دولت ها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده اند. در سال جاری نیز در هشت ماهه نخست امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که تا پایان سال این رقم به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

یوسف نژاد اظهار داشت: تا پایان آبان امسال ۷۶ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۹۳ نفر یارانه بگیر دولت بوده اند، در حالی که در اسفند ماه سال ۹۵ تعداد یارانه بگیران ۷۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۱۴ نفر بوده است.

وی در خصوص علت افزایش آمار یارانه بگیران طی یک سال اخیر گفت: طبق آمار موجود، طی یک سال اخیر ۹۸۰ هزار نوزاد متولد شده و ۱۱۲ هزار نفر که یارانه آنها قطع شده بود با پذیرش اعتراضات مجددا یارانه هایشان وصل شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تصریح کرد: اطمینان بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها برای اعضای کمیسیون بسیار مهم است. بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها مربوط به قیمت حامل های انرژی است که باید این موضوع نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

یوسف نژاد تاکید کرد: کمیسیون تلفیق همچنان در حال بررسی موضوع هدفمندی یارانه هاست و نمایندگان دولت هم در جلسه کمیسیون حضور دارند و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.