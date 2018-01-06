جزئیات سناریوی طراحی شده در «اربیل» برای حوادث اخیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به حوادث اخیر تهران و اغتشاشات در برخی شهرهای کشور اظهارداشت: این اتفاقات سناریویی بود که توسط منافقین، سلطنت طلبان و آمریکا کلید خورد.

وی افزود: چند ماه پیش در اربیل عراق جلسه ای بین رئیس میز عملیات ویژه CIA که مسئول میز عملیات ایران است، قصی رئیس دفتر پسر صدام و هانی تلفا برادر زن صدام نماینده بارزانی ها، نمایندگان منافقین و نماینده عربستان تشکیل شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این جلسه، تاریخ عملیات در ایران مشخص شد؛ آنها مشخص کردند که اواخر آذرماه با استفاده از فضای مجازی کار را شروع کرده و در دی ماه و بهمن هدف براندازی را دنبال کنند. این عملیات «استراتژی همگرایی نتیجه بخش» نام داشت.

رضایی گفت: تصور می کردند با این کار، کنترل تمام شهرها از دست مسئولین خارج شده، در گام بعدی اسلحه وارد کشور می کنند که به این واسطه تعداد زیادی از مردم کشته شده و در نهایت آمریکا از شورای حقوق بشر مصوبه ای علیه ایران درخواست کرده و در نهایت تحریم های جدیدی را اعمال کنند و پس از آن منافقین وارد فاز بعدی شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تمام این سناریو در اربیل طراحی شده است، گفت: از دو تا سه سال پیش که مسئولین امنیتی عربستان در پاریس در گردهمایی منافقین حاضر شدند، مقدمات این سناریو چیده شد.

وی تصریح کرد: تمام کسانی که در ۴۰ سال گذشته از انقلاب سیلی خوردند در این حادثه نقش آفرینی کردند.

رضایی با اشاره به اینکه در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش خوبی در خصوص حوادث اخیر کشور داد، گفت: مقرر شد کمیسیون امنیتی، سیاسی و اقتصادی مجمع جلساتی داشته باشند و پیرامون نارضایتی‌های مردم و نیز سوءاستفاده دشمنان از اعتراضات مردمی، بحث کرده و پیشنهادات لازم را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت این حوادث در درجه نخست به عهده مجلس، دولت و قوه قضائیه است، گفت: قوا چه در بُعد پیگیری مسائل اقتصادی و چه در بعد چاره‌اندیشی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان باید تدبیر کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این اولین باری نیست که دشمنان از اعتراضات مردم سوءاستفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی، این نظام برای آمریکا گران تمام شده؛ از این رو مترصد آن هستند تا زمینه‌ای در داخل ایجاد شده که بتوانند از آن استفاده کنند. در خارج از مرزها نیز از ابزاری مانند صدام و داعش بهره جستند.

رضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران ثمره صد سال مبارزه ملت ایران است، درس‌هایی که ملت ایران از مشروطه، ۱۵ خرداد و ملی شدن صنعت نفت گرفتند، ملت را به نتیجه رساند که ما استقلال می‌خواهیم، به دنبال آزادی هستیم و این شعارها احساسی نیست که یک شبه به آن رسیده باشیم؛ اینها صد سال درس، تجربه و نجابت است.

وی افزود: از زمانی که جمهوری اسلامی ایران به دست ملت تأسیس شد، تا به امروز همان هایی که از انقلاب سیلی خوردند، به طور مداوم علیه انقلاب برنامه‌ریزی کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در خرداد ۵۹ در جلسه‌ای که سلطنت‌طلبان، منافقین، آمریکا و اسرائیل در بغداد تشکیل داد، به دنبال کودتا و راه‌اندازی جنگ در ایران بود، گفت: اینها با این شیوه، راه به جایی نبردند اما بعد از جنگ هم آرام ننشسته و وارد فاز تحریم ایران شدند؛ مسئولان کشور ما پای میز مذاکره نشستند. با اینکه بر روی مذاکرات حرف و حدیث بسیاری بود، اما با چارچوب‌هایی، توافق را پذیرفتند اما همان چیزی که دشمنان ایران خودشان قبول کردند را هم نپذیرفتند.

رضایی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: تصور آنها این بود که مردم از نظام خسته شدند؛ از این رو محوریت اغتشاشات را آمریکا، سلطنت‌طلبان و منافقین قرار دهند تا سوار بر موج اعتراضات مردمی، ملت را با خود همراه کنند، تعبیرشان این بود که اگر نتوانستند براندازی کنند، حداقل چند تحریم اقتصادی جدی اعمال کنند.

وی با اشاره به واکنش مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث گفت: از همان آغاز، اجماع خوبی بین مسئولین صورت گرفت و باعث شد امید دشمنان ناامید شود. فکر می‌کردند می‌توانند همه چیز را به گردن جناح‌های سیاسی داخلی انداخته و از این طریق، اداره مملکت دچار ضعف شود؛ اما وحدت خوبی در کشور به وجود آمد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تصور دیگر آنها این بود که اگر مردم دل و جرأت داشته باشند و به خیابان‌ها بریزند، اداره کار از دست مسئولین خارج خواهد شد، به همین دلیل مدام شعار می‌دادند که «نترسید، به خیابان‌ها بریزید». اما مردم خیلی زود صف خود را از آنها جدا کردند و فهمیدند که حقوق خود را باید از راه دیگری دنبال کنند.

رضایی ادامه داد: در ۷ دی بین سلطنت‌طلبان و منافقین اختلاف به وجود آمد، منافقین دیدند شعار سلطنت‌طلبان بر شعارهای آنها غلبه پیدا کرده؛ از این رو تصمیم گرفتند وارد فاز خشونت شده و فضا را در دست بگیرند، اما باز هم به نتیجه نرسیدند. سرشاخه‌های منافقین و سلطنت‌طلبان در این حوادث مشخص و دستگیر شدند که مسئولین اطلاعاتی کشور در فرصت مناسب در این خصوص توضیح داده و با دستگیرشدگان نیز مصاحبه خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز مجمع بر وحدت مسئولان تأکید شد. همچنین رسیدگی واقعی به مشکلات مردم و جدا کردن صف مردم معترض از ضد انقلاب نیز مورد توجه جدی قرار گرفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش رسانه‌ها در فضای کنونی تصریح کرد: رسانه ها امروز بازوی پرتوان ملت هستند؛ باید در صحنه حضور داشته باشند، ضمن اینکه مسئولان نیز اطلاعات درست را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا بتوانیم از ابزار رسانه‌ای که عربستان با پول فراوان و آمریکا از آن استفاده می‌کنند، ما هم به خوبی استفاده کرده و جبهه قوی تشکیل دهیم.

رضایی یادآور شد: باید به مردم اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد تا از هدف آمریکا مطلع شوند که آمریکا حداقل هدفی که در ایران دنبال می‌کند، این است که با کشته شدن مردم، تحریم‌های جدیدی را اعمال کرده و اقتصاد کشور را فلج کند، ترامپ امید دارد که برجام را از بین برده و دست به تحریم‌های جدید بزند.

وی درباره نشست شب گذشته شورای امنیت در خصوص حوادث اخیر ایران گفت: دولت باید ضمن تأکید بر خسارت‌ها و تخریب‌هایی که طی این اغتشاشات در کشور به وجود آمد، علیه آمریکا و کشورهای دخالت‌کننده شکایت کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا باید خسارت ما را بدهد و بداند از این به بعد رفتار ما تغییر خواهد کرد؛ اجازه نمی‌دهیم هر دخالتی می‌خواهد انجام داده و خسارتی پرداخت نکند.

رضایی افزود: ۴۰ سال است که آمریکا جلوی پیشرفت ما را گرفته، ما همه خسارت‌ها را از آمریکا خواهیم گرفت؛ اگر پا عقب نکشد، عواقب بدی در انتظار اوست.

وی درباره ضرورت ارتباط چهره به چهره، مردم و مسئولین عنوان کرد: اساس انقلاب، دولت و مجلس ما، مردم هستند، اما مدت‌هاست فاصله بین مردم و مسئولین در حال زیاد شدن است؛ نباید مسئولین در اتاق‌های در بسته بنشینند و از مشکلات مردم خبر نداشته باشند؛ باید بین مردم رفته و شفاف‌سازی کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور و دوستان مجلس در صدا و سیما، بودجه آینده، منابع موجود و مشکلات پیش‌رو را بیان کرده و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند.

رضایی درباره رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به بودجه ۹۷ گفت: همزمان با مجلس که کار بررسی بودجه را آغاز کرده، کمیسیون نظارت نیز در مجمع فعال شده است تا به محض اینکه مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت، ما نیز مغایرت‌های آن را با قانون اساسی بررسی کرده و به شورای نگهبان اعلام کنیم.

وی یادآور شد: نباید بودجه از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری فاصله داشته باشد؛ ما بررسی خواهیم کرد همانطور که امسال، سال تولید و اشتغال است، بودجه تا چه اندازه در این زمینه مؤثر خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات یکی از فرماندهان سپاه درباره نقش احمدی‌نژاد در اغتشاشات اخیر، اظهاراتی داشتند، گفت: مسئولین اطلاعاتی و امنیتی کشور بعد از دریافت تمام گزارشات، در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌کنند. من اطلاعات جدیدی در این باره ندارم.

رضایی در پایان با تأکید بر اینکه اگر آمریکا دست از دخالت برندارد، رفتار خود را تغییر خواهیم داد، گفت: در آمریکا گفته شد که در جریان انتخابات آمریکا، روس‌ها در فضای مجازی تحرکاتی علیه انتخابات این کشور داشتند؛ به همین بهانه چندین نفر را بازداشت کردند، حال که ۴۰ سال است در کشور ما با اسلحه و پول، جلوی ملت می‌ایستند، بدانند اگر به این نتیجه برسیم که آمریکا در امور داخلی ما دخالت می‌کند، هر کار مشروعی که لازم باشد، را به نتیجه می‌رسانیم.