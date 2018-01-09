تاخیر سرمربی پرسپولیس در امضای قرارداد آماده

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه از صحبت های سرپرست باشگاه پرسپولیس مبنی بر تمدید قرارداد قطعی سرمربی پرسپولیس می گذرد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

برانکو ایوانکوویچ برای تمدید قرارداد خود به مدت دو فصل دیگر پیش شرط هایی را گذاشته بود. او از باشگاه پرسپولیس خواست تا مطالبات مربوط به دو فصل گذشته را به تمام اعضای کادر فنی پرداخت کنند و همچنین برگه های مربوط به پرداختی ها و میزان مطالبات اعضای تیم در اختیار آنها قرار بگیرد.

حمیدرضا گرشاسبی هم توانست در برهه زمانی کوتاه مدت، هر دو خواسته برانکو ایوانکوویچ را با پرداخت مطالبات وی و دستیارانش و همچنین پرداخت ۱۵ درصد دیگر از قراردادهای بازیکنان به همراه ریزپرداختی هایشان را وصول کرد تا سرمربی کروات بهانه ای برای عدم تمدید قرارداد نداشته باشد.

با این حال حمیدرضا گرشاسبی که قرارداد سرمربی سرخپوشان را با هماهنگی خودش آماده کرده، منتظر است تا ایوانکوویچ به باشگاه بیاید و برگه قراردادش را امضا کند. سرمربی پرسپولیس هنوز به باشگاه مراجعه نکرده است تا یکی از مباحثی که قرار است در نشست امروز هیات مدیره باشگاه بررسی شود بحث زمان تمدید قرارداد سرمربی تیم باشد.

باید دید گرشاسبی که معمولا روزهای شنبه را در طول یک ماه گذشته به عنوان زمان موعود برای تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ تعیین کرده است پیش از اینکه شنبه هفته آینده فرا برسد خواهد توانست قرارداد سرمربی سرخپوشان را تمدید کند یا خیر.