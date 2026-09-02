https://mehrnews.com/x3cXnz ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۵ کد مطلب 6934948 استانها یزد استانها یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۵ مردم دارالعباده یزد سنگر خیابانی خود را رها نمیکنند یزد - در شب ۱۸۵ام از حماسهسازی در خیابان، مردم دارالعباده یزد، سنگر خود را محکمتر از همیشه حفظ و نگهداری میکنند. دریافت 6 MB کد مطلب 6934948 کپی شد مطالب مرتبط مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد حل موضوع حجاب با «مسئلهمندی مشترک»؛ مردم را درگیر مسئله وحدت کنیم آیا اصرار بر تفاوتهای فقهی، آب به آسیاب دشمنان وحدت اسلامی میریزد؟ جانفدایی آقای شهید در فردوس نسل نوجوان در کلاس مقاومت؛از «سلام فرمانده» تا افزایش تابآوری اجتماعی ۱۹۰ شب ایستادگی یزدیها در سنگر خیابان هنر صاحب جواهر ایستادن میان قالب نص و روح تشریع در فقاهت بود برچسبها یزد آسیبهای اجتماعی اجتماع مردمی
نظر شما