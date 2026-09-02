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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۵

مردم دارالعباده یزد سنگر خیابانی خود را رها نمی‌کنند

مردم دارالعباده یزد سنگر خیابانی خود را رها نمی‌کنند

یزد - در شب ۱۸۵ام از حماسه‌سازی در خیابان، مردم دارالعباده یزد، سنگر خود را محکم‌تر از همیشه حفظ و نگهداری می‌کنند.

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کد مطلب 6934948

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