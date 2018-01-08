اسناد نوبل ادبی ۱۹۶۷ منتشر شد/ سه نویسنده ایرانی در فهرست نامزدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نوبل، در فهرستی که ۵۰ سال پیش با ماشین تحریر تایپ شده، نام محمدعلی جمالزاده و ۲ ایرانی دیگر نیز به عنوان پروفسور ایرانی به چشم می‌خورد.

نام زین‌العابدین رهنما نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار ، پژوهشگر و رییس انجمن قلم ایران نیز در این فهرست قرار دارد. وی مترجم قرآن مجید به زبان فارسی بود.

بسیج خلخالی خالق اثر معروف «حماسه هیزم شکن» دیگر ایرانی این فهرست است. سال ۱۳۴۵ این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی شد ولی گفته شده به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت.

در حالی که سال ۱۹۶۷ میگل آنخل آستوریاس اسپانیایی زبان از گواتمالا به «به پاس دستاوردهای ارزنده ادبی، که ریشه در صفات ملی و سنت‌های مردم بومی آمریکای لاتین دارد» به عنوان برنده انتخاب شد، در فهرست اولیه که متشکل از نام ۷۰ نفر است، اسامی چهره‌های برجسته‌ای چون لوییس آراگون، ساموئل بکت، خورخه لوییس بورخس، هانس مارگوس انسزبرگر، ژان ژنه، گراهام گرین، اوژن یونسکو، آلبرتو مارویا، پابلو نرودا، ازرا پاوند، ژرژ سیمنون و جی‌آرآر تالکین دیده می‌شود.