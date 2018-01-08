ورود سازمان بازرسی به انتخابات کمیته المپیک/ ناظر ویژه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا بسیاری از مجامع انتخاباتی در ورزش با حضور نماینده از سازمان بازرسی کل کشور برگزار می شود. این نهاد نظارتی برای انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک نیز ناظری ویژه منصوب کرده است. البته سازمان بازرسی به طور معمول نماینده ای در امور ورزشی دارد اما این نماینده به طور ویژه برای انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک انتخاب شده است.

حکم ناظر ویژه سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به فعالیت های انتخاباتی کمیته ملی المپیک روز گذشته صادر شد.

وی موظف شده که در فاصله یک هفته مانده به برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک، فعالیت های انتخاباتی این کمیته را پیگیری کرده تا از تخلفاتی مانند حضور افراد دوتابعیتی در انتخابات جلوگیری شود.

انصراف محمود مشحون از جمع کاندیداهای نایب رئیسی انتخابات کمیته ملی المپیک نیز نتیجه همین ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به انتخابات و انتصاب ناظر ویژه برای آن بوده است.