اخبار جدید مربوط به جلسه شورای عالی فضای مجازی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، به دنبال انتشار برخی اخبار در ۲ روز اخیر به نقل از جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند که «آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در روز دوشنبه ۲۷ آذرماه سال ۹۷ تشکیل شد و از آن تاریخ تاکنون شورای‌عالی فضای مجازی هیچ جلسه‌ای نداشته است.»

این شورا تاکید کرده است که «اطلاع‌رسانی از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی فقط به عهده دبیر شورای‌عالی فضای مجازی بوده و از طریق سایت ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود.»

به گزارش مهر، روز گذشته برخی اخبار در رسانه‌ها درباره رفع فیلترینگ تلگرام مبنی بر تصمیمات اخذ شده در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی منتشر شده بود.