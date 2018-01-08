تکلیف جانشین بازیکن محروم پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان به دلیل سه اخطاره بودن نمی تواند پرسپولیس را در دیدار با سیاه جامگان مشهد همراهی کند. از این رو کادر فنی پرسپولیس تصمیم دارد از فرشاد احمدزاده در خط میانی استفاده کند.

احمدزاده که به دلیل بی انضباطی از لیست پرسپولیس در بازی قبلی این تیم مقابل نفت تهران کنار گذاشته شده بود با توجه به حضور بشار رسن در اردوی تیم المپیک عراق، فرصت حضور در ترکیب اصلی این تیم را در هفته نوزدهم پیدا کرده است.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۴:۳۰ جمعه در هفته نوزدهم لیگ برتر در مشهد به مصاف سیاه جامگان می رود.