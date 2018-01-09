آرمان موسی‌پور آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت قطعات موسیقایی برای سریال‌ها گفت: در این چند ماه گذشته با همه پروژه های تلویزیونی به مشکل خورده ایم زیرا هزینه ها پرداخت نمی شود و با این شرایط کار کردن با صداوسیما بسیار سخت شده است.

وی ادامه داد: من چند ماه پیش مدتی را وقت صرف کردم و موسیقی سریالی را ساختم که حتی برای ساخت آن از جیب خودم هم هزینه کردم ولی هنوز بعد از چند ماه نتوانسته ام دستمزد آن را دریافت کنم. با این روند ما دیگر می ترسیم با صداوسیما کار کنیم و حتی نگرانی داریم با تهیه کننده ای که ممکن است دوست و آشنا باشند کار کنیم چراکه وقتی بودجه ای نمی گیرند، نمی توانند پرداختی هم نسبت به عوامل داشته باشند.

موسی پور یادآور شد: زندگی من و بسیاری از هم صنف های من از راه آهنگسازی می گذرد و این شغل ماست اما شرایط خوبی برای آهنگسازان در تلویزیون وجود ندارد. از زمانیکه بخش تولید آثار نمایشی به سیمافیلم سپرده شده روند تسویه حساب ها نامشخص است و کسی جوابگو نیست. طبیعتا سرمایه را تهیه کننده از سازمان صداوسیما دریافت می کند اما من نمی دانم این بودجه ها و دستمزدها درنهایت با چه حساب و کتابی پرداخته می شود که به ما نمی رسد.

آهنگساز سریال «فاصله ها» با اشاره به سختی شرایط کار در تلویزیون عنوان کرد: کار در تلویزیون خیلی مشکل شده است و اگر با این شرایط پیش رود نمی دانم فعالیت در این مدیوم رسانه ای چگونه خواهد بود. گویی ما در صداوسیما در یک نقطه مانده ایم و در این چند سال پیشرفتی نداشته ایم که قطعا این روند خوب نیست.

وی اضافه کرد: به طور مثال دایم گفته می شود سریال های زیادی در دست تولید است اما مگر بودجه همه این آثار فراهم شده است؟ معمولا یک قسط از کار را همان اوایل به تهیه کننده پرداخت می کنند که البته آهنگسازان جزو آخرین افرادی هستند که دستمزد می گیرند و شاید بازیگرها راحت تر دستمزد خود را می گیرند و حتی اولین تسویه حساب ها با آنها انجام می شود.

آهنگساز سریال «دلنوازان» در پایان اظهار کرد: دستمزد آهنگسازان در چند سال اخیر چندان تغییری نکرده است درصورتیکه در بسیاری از صنف ها تغییرات زیادی را شاهد بوده ایم. اکنون هم اگر این سخنان را می گویم به عنوان انتقاد مطرحشان نمی کنم چراکه خود من از تلویزیون شروع کردم و کار تلویزیون و سینما خیلی فرقی برایم ندارد اما احساس می کنم در این ماه ها کار با این رسانه سخت‌تر شده است.