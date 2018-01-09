دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی/ تغییر تعرفه منتفی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با برشمردن دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شده و اهالی فن نسبت به آن نظر داده اند و پس از آن تعرفه ها مصوب شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده یک هستیم و اگر لازم باشد و دلایل کافی ارائه شود در تعرفه تجدید نظر می کنیم.

وی تصریح کرد:انتهای سال ۹۵ وزارت صنعت پیشنهادات خود در ارتباط با تغییرات تعرفه ای را به دولت ارائه کرد که به دلیل نگرانی از برخی آثار تورمی تصویب آن به تعویق افتاد تا اینکه در سال جاری و در آذر ماه هیات دولت تصمیم گرفت تا با لحاظ کردن همه شرایط تغییرات تعرفه ای را اعمال کند.

به گفته خسروتاج، تعرفه ها در برخی اقلام کاهشی و در برخی اقلام افزایشی بود که تمامی این موارد به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم منطق را بر تعیین تعرفه کالاها حاکم نماییم.