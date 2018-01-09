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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

شارژر بی سیم سازگار با همه گوشی ها

شارژر بی سیم سازگار با همه گوشی ها

در سال های اخیر شارژرهای بی سیم متعددی روانه بازار شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند؛ ولی هیچ کدام با همه گوشی های موجود سازگاری ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شارژر بی سیم iON از جمله شارژهای بی سیم تولیدی شرکت iOttie است که از فناوری شارژ بی سیم Qi پشتیبانی می کند که توسط تعداد زیادی از شرکت های سازنده گوشی های هوشمند پشتیبانی می شود.

قابلیت شارژ بی سیم سریع از جمله دیگر مزایای این محصول است که باعث می شود نیمی از ظرفیت باتری در عرض چند دقیقه پر شود.

اما شاید مهم ترین مزیت این شارژر که آن را از رقبا متمایز می کند پشتیبانی آن از هر دو سیستم عامل اندروید و iOS است که باعث می شود هم خریداران آیفون و هم خریداران گوشی های اندرویدی بتوانند از آن استفاده کنند.

شارژر مذکور همچنین از پورت یو اس بی –سی استفاده می کند که جایگزینی برای پورت قدیمی و کند میکرو یو اس بی محسوب می شود. شارژر iON کوچک و کم حجم نیز هست. قیمت و زمان عرضه این شارژر به زودی توسط شرکت سازنده اعلام می شود.

کد مطلب 4194944

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