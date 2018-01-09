کشف ۵۷۲ کیلوگرم مواد مخدر دریک هفته/اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی انصاری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان مواد مخدر در مناطق مختلف استان و طی عملیات های متعدد کشف شده است و در همین راستا سه باند مواد مخدر منهدم، تعداد ۷ خودرو توقیف و ۱۰ قاچاقچی دستگیر شدند.

انصاری با اشاره به کشفیات مواد مخدر استان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: از ابتدای سال جاری۳۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده است.

انصاری با تاکید بر اینکه این میزان کشفیات نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است، گفت: سه هزارو ۳۵۰ کیلوگرم از این مواد از نوع تریاک بوده است.

انصاری از عزم جدی نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر به عنوان زمینه ساز بسیاری از جرایم خبر داد و بیان داشت: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه ها در راستای تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

وی افزود: این همکاری برای افراد قانونمند امیدوار کننده است و باعث ترس بزهکاران و خلافکاران می شود.

انصاری بر آگاه سازی جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: همچنین نقش مردم در اطلاع رسانی به نیروی انتظامی در راستای افزایش امنیت محسوس است.

وی افزود: مردم می توانند با اطلاع رسانی به پلیس نسبت به اقداماتی که در این حوزه انجام می شود، یارگیر پلیس در برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر باشند.

فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح های پاکسازی در مناطق مختلف شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: این طرح ها در مدت زمان باقیمانده از سال نیز با قوت و توان بیشتری ادامه خواهد یافت.