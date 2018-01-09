 ‌نامزدهای بخش شعر جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهمین جشنواره کتاب برتر کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری مراسم پایانی این دوره از جشنواره، اسامی نامزدهای این جشنواره در بخش شعر را اعلام کرد.
بر اساس آراء هیئت داوران در بخش شعر خردسال کتاب های زیر به عنوان کاندیدای کتاب برتر این جشنواره معرفی شده است:
مجموعه کتاب مثل آبنبات نوشته مریم هاشمپور از نشر افق
مجموعه اسمش چیه؟ (۵۲ شعر از شش شاعر) گروه شاعران از نشر افق
لالاییهای کودکانه سروده شکوه قاسمنیا از نشر بافرزندان
مجموعه کی بود، کی بود؟ سروده افسانه شعباننژاد از نشر لوپه تو
بارون میاد جر جر سروده افسانه شعباننژاد از نشر هنر آبی
مجموعه اسمت چیخ سروده شراره وظیفه شناس از انتشارات کانون پرورش فکری
دو تا سیب شیرین سروده خاتون حسنی از نشر کانون پرورش فکری
جیکان جوجو، لالایی سروده رودابه حمزهای از نشر پیام مشرق
من نبودم، قندون بیادب بود سروده رودابه حمزهای از نشر پیام مشرق
من نبودم، خودش شکست سروده رودابه حمزهای از نشر پیام مشرق
من نبودم، ستاره بود سروده رودابه حمزهای از نشر پیام مشرق
مجموعه چه کاره باشی؟ سروده مهری ماهوتی ار نشر بهنشر
در بخش شعر کودک نیز هیات داوران به ترتییب آثار زیر را به عنوان کاندیدا معرفی کردند:
غول پرخور سروده سعیده موسویزاده جزایری از نشر فنی ایران
دفتر بهار از خدا پر است سروده زهرا ابراهیمی خبیر از نشر طراحان ایماژ
داداش بیدندان سروده مهری ماهوتی از نشر بهنشر
میرقصم زیر باران سروده سعیده موسوی زاده از نشر بهنشر
مشق باران سروده رابعه راد از نشر بهنشر
پروانه و موشک سروده حسین احمدی از نشر بهنشر
هدیه دریا سروده محمود پوروهاب از نشر بهنشر
فرشتههای مجروح سروده سیداحمد میرزاده از نشر بهنشر
قصه فیل و دندونش سروده محمدحسن حسینی از نشر بهنشر
من جوجه شدم سروده مهری ماهوتی از نشر بهنشر
وقتی شنیدم آن خبر را سروده سیداحمد میرزاده از نشر بهنشر
موهای شش متری سروده ناصر کشاورز از نشر بهنشر
کی بود؟ چی بود؟ سروده افسانه شعباننژاد از نشر بهنشر
باغ سبز شاپرکها سروده مجید ملامحمدی از نشر بهنشر
آدم و پروانه سروده ناصر کشاورز از نشر بهنشر
یک خانه خیلی قشنگ سروده زهرا داوری از نشر بهنشر
یاس نجمه سروده حمید هنرجو از نشر بهنشر
در بخش شعر نوجوان نیز هیات داوران کتابهای زیر را به عنوان کاندیدا انتخاب کرد:
درختها دستها بالا سروده هدا حدادی از نشر فنی ایران
یک راه کوتاه تا ماه سروده شاهین رهنما از نشر پیدایش
بوق سگ سروده بیوک ملکی از نشر پیدایش
مرغ همسایه غاز است سروده سعیده موسوی زاده از نشر چرخ فلک
از نوک خودکار من گل میچکد سروده سیدسعید هاشمی از نشر کانون پرورش فکری
با فرفرهها به شادی باد بگرد سروده بابک نیک طلب از نشر کانون پرورش فکری
چهارشنبههای بستنی سروده انسیه موسویان از نشر کانون پرورش فکری
آوازهای سیب زمینی سروده مهدی مرادی از نشر کانون پرورش فکری
تلنگر باران سروده حمیدرضا شکارسری از نشر کانون پرورش فکری
همنوازی نسیم و برگ سروده رودابه حمزهای از نشر کانون پرورش فکری
خوش به حال من سروده فاطمه سالاروند از نشر کانون پرورش فکری
با کبوترهای گنبد سروده سیداحمد میرزاده از نشر بهنشر
کبوترها و آهوها سروده سیداحمد میرزاده ار نشر بهنشر
مهمان خراسان سروده سعید بیابانکی از نشر بهنشر
نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به طور دوسالانه برگزار می شود در دی ماه سال جاری با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شرکت پنتر برگزار خواهد شد.
نظر شما