۵ دلیل برای افت رئال در فصل جاری/ اتحاد از دست رفته و افت فیزیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ که تیم فوتبال رئال مادرید واقعا عالی کار می ‏کرد، جرار پیکه، مدافع بارسلونا اعلام کرد که برای اولین بار بعد از مدت‎ها احساس می‏ کند رئال مادرید تیمی بهتر از بارسلونا شده است. حالا ۵ ماه از آن زمان گذشته و کاتالان‌ها ۱۶ امتیاز از رئال مادرید پیش هستند. اما طبق گزارش روزنامه مارکا می‏ توان به چندین دلیل برای ناکامی رئال مادرید اشاره کرد که در این مطلب به آن‌ها اشاره می‏ کنیم.

اتحاد از دست رفته

بازیکنان این تیم یا حداقل برخی از آن‎‌ها فراموش کردند که بخشی از تیم هستند. در بازی با سلتا هم هر کدام به تنهایی بارها کارهای فردی انجام دادند و نتیجه‎ای هم نگرفتند. این شرایط باید هرچه زودتر تغییر کند، در غیر این صورت در بازی مقابل پاری‎سن ژرمن کار سختی خواهد داشت.

ناکامی مقابل دروازه

فصل گذشته بعد از ۱۷ بازی که تیم رئال مادرید انجام داد، تیم زیدان ۴۰ امتیاز کسب کرده بود، در این بازی‌ها ۴۷ گل زده بود و ۱۸ گل خورده بود. در این دوره رئال مادرید ۳۲ امتیاز دارد، ۳۲ گل زده و ۱۶ گل خورده، این یعنی تیم تاثیرگذاری ‏اش را از دست داده است.

افت فیزیکی

این طور به نظر می‏ رسد که رئال مادرید افت فیزیکی محسوس داشته است و حتی نزدیک به شرایط ایده‎آل هم نبوده است. بازیکنانی هستند که از اوجشان شدیدا به دور هستند، حتی به خاطر مصدومیت‎هایی که گریبان‎گیرشان شده است.

انتخاب بازیکن اشتباه

در دیدار سوپرکاپ اسپانیا آسنسیو و لوکاس واسکز عالی کار کردند، مخصوصا در نیمه دوم بازی در برنابئو. اما در ال‏‌کلاسیکو نه تنها از این دو بازیکن خبری نبود، بلکه متیو کواچیچ، یکی دیگر از بازیکنان این تیم که عملکرد خوبی در بازی‎های قبل داشت هم به زمین نرفت.

ناکامی دروازه ‏بانان

به نظر بازیکنان این تیم دیگر به زیدان به اندازه قبل ایمان ندارند. این تیم مخصوصا در بازی‎های کلیدی به خوبی قبل بازی نمی‎کند. کیلور ناواس در هفته‎های اخیر خوب کار کرده، اما در مجموع در این فصل عملکرد دروازه‏ بانان رئال مادرید قابل تمجید نبوده است. حتی گفته می‏ شود رابطه او با بازیکنان دیگر تیم هم تفاوت کرده است.