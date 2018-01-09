۵ دلیل برای افت رئال در فصل جاری/ اتحاد از دست رفته و افت فیزیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ که تیم فوتبال رئال مادرید واقعا عالی کار می کرد، جرار پیکه، مدافع بارسلونا اعلام کرد که برای اولین بار بعد از مدتها احساس می کند رئال مادرید تیمی بهتر از بارسلونا شده است. حالا ۵ ماه از آن زمان گذشته و کاتالانها ۱۶ امتیاز از رئال مادرید پیش هستند. اما طبق گزارش روزنامه مارکا می توان به چندین دلیل برای ناکامی رئال مادرید اشاره کرد که در این مطلب به آنها اشاره می کنیم.
اتحاد از دست رفته
بازیکنان این تیم یا حداقل برخی از آنها فراموش کردند که بخشی از تیم هستند. در بازی با سلتا هم هر کدام به تنهایی بارها کارهای فردی انجام دادند و نتیجهای هم نگرفتند. این شرایط باید هرچه زودتر تغییر کند، در غیر این صورت در بازی مقابل پاریسن ژرمن کار سختی خواهد داشت.
ناکامی مقابل دروازه
فصل گذشته بعد از ۱۷ بازی که تیم رئال مادرید انجام داد، تیم زیدان ۴۰ امتیاز کسب کرده بود، در این بازیها ۴۷ گل زده بود و ۱۸ گل خورده بود. در این دوره رئال مادرید ۳۲ امتیاز دارد، ۳۲ گل زده و ۱۶ گل خورده، این یعنی تیم تاثیرگذاری اش را از دست داده است.
افت فیزیکی
این طور به نظر می رسد که رئال مادرید افت فیزیکی محسوس داشته است و حتی نزدیک به شرایط ایدهآل هم نبوده است. بازیکنانی هستند که از اوجشان شدیدا به دور هستند، حتی به خاطر مصدومیتهایی که گریبانگیرشان شده است.
انتخاب بازیکن اشتباه
در دیدار سوپرکاپ اسپانیا آسنسیو و لوکاس واسکز عالی کار کردند، مخصوصا در نیمه دوم بازی در برنابئو. اما در الکلاسیکو نه تنها از این دو بازیکن خبری نبود، بلکه متیو کواچیچ، یکی دیگر از بازیکنان این تیم که عملکرد خوبی در بازیهای قبل داشت هم به زمین نرفت.
ناکامی دروازه بانان
به نظر بازیکنان این تیم دیگر به زیدان به اندازه قبل ایمان ندارند. این تیم مخصوصا در بازیهای کلیدی به خوبی قبل بازی نمیکند. کیلور ناواس در هفتههای اخیر خوب کار کرده، اما در مجموع در این فصل عملکرد دروازه بانان رئال مادرید قابل تمجید نبوده است. حتی گفته می شود رابطه او با بازیکنان دیگر تیم هم تفاوت کرده است.
