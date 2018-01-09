حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدیده ۱۹ دی سال ۵۶ حلقه وصل بین همه نهضت‌های خونین شیعه در تاریخ بیش از هزار و ۴۰۰ ساله اسلامی با حوادث بعد از آن و پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی که در حوادث ۱۹ دیماه سال ۱۳۵۶ حضور داشته است، ادامه داد: جرقه ۱۹ دی از خیابان صفائیه در قم و به دنبال چاپ مطلبی توهین آمیز در روزنامه اطلاعات آن روز در مورد امام خمینی(ره) و علیه حجاب زده شد و اعتراض عمومی را برانگیخت.

رئیس دفتر سیاسی و اجتماعی حوزه علمیه اضافه کرد: طلاب در ۱۸ دی‌ماه تصمیم گرفتند تا غیرت دینی خود را نسبت به این حوادث نشان دهند بنابراین حوزه را تعطیل و به منزل آیت الله العظمی گلپایگانی رفیتم.

وی اضافه کرد: ایشان قلمی در دست داشتند و کاغذی نیز روی میز ایشان بود و در حالی که قطرات اشک از چشمانشان جاری می‌شد، گفتند که «ما ادامه می‌دهیم و شما هم ادامه بدهید» و این جمله کوتاه سبب انگیزه مضاعف در وجود ما شد.

حجت الاسلام زمانی ادامه داد: این مسئله نشان دهنده عزم راسخ مرجعیت و علما در حمایت از امام بود.

وی اضافه کرد: بعد از دیدار با آیت الله گلپایگانی به دیدار سایر مراجع و علما از جمله آیت الله مرعشی نجفی و علامه طباطبایی و ... رفتیم و روز ۱۹ دی‌ماه نیز حوزه مجدداً تعطیل و به تبعیت آن بازار و مغازه‌ها و اقشار مختلف نیز کسب و کار خود را قهرمانانه تعطیل کردند.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: روز ۱۹ دی‌ماه به سخنرانی آیت الله العظمی نوری همدانی که آن موقع استاد نهج‌البلاغه حوزه بودند رفتیم و بعد از آن به سمت چهار راه بیمارستان (شهدا) در حال حرکت بودیم که مأموران رژیم به صفوف روحانیت و مرم ریختند و با شلیک گلوله تعداد زیادی از مردم و طلاب را به خاک و خون کشیدند.

۱۹ دی ریشه در تاریخ ۱۴۰۰ ساله شیعه دارد

وی ادامه داد: این حلقه وصل پدیده مبارکی بود که خون شهدای آن سبب برکت فراوانی شد و در وقوع انقلاب تسریع بخشید.

حجت الاسلام زمانی با بیان اینکه سه عنصر در این ماجرا قابل ذکر است افزود: اولین عنصر، رهبری امام و حمایت مراجع از ایشان به عنوان نمایندگان دین بود و دین نیز پایه انقلاب بود.

وی اظهار داشت: دومین عنصر قابل توجه، حمایت و تلاش و پشتکار حوزه از این ماجرا و سومین عنصر نیز حمایت بی دریغ مردم از همه اقشار یعنی از بازاری و دانشجو کارمند و ... بود.

رئیس دفتر سیاسی و اجتماعی حوزه علمیه تأکید کرد: ۱۹ دی بدون ریشه تاریخی نبود و ریشه در تاریخ ۱۴۰۰ ساله شیعه دارد زیرا این انقلاب ثمره خون صدها هزار شهید در طول دوران بعد از انقلاب و شهدای زیادی از علما و غیر عالم در طول تاریخ است.

وی گفت: به تبعیت از قیام مردم قم، در چهلمین روز قیام، مردم تبریز مورد اصابت گلوله‌های رژیم قرار گرفتند و همین‌طور در چهلمین روز مردم تبریز در شهرهای دیگر نیز این ماجرا به وقوع پیوست تا منجر به انقلاب شد.

حجت الاسلام زمانی با بیان اینکه نظام اسلامی اولین میوه شیرین شجره انقلاب است، اضافه کرد: دشمنان با درک این مسئله که منافع خود را در کشور از دست داده و جای پایی ندارند در طول تاریخ بعد از انقلاب توطئه‌های زیادی برای ناکامی انقلاب به کار بسته‌اند ولی مردم ما روز به روز در برابر آنان مستحکم‌تر شده‌اند.

وظیفه روحانیت در شرایط امروز کشور

وی افزود: امروز دو وظیفه با توجه به حوادث اخیر کشور بر دوش روحانیت و حوزه علمیه است؛ اول اینکه حوزه باید از کیان نظام اسلامی حمایت قاطع داشته باشد و پای حاکمیت دینی بایستد و دوم اینکه در هدایت و اصلاح نظام بکوشد.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر برخی از کارگزاران نظام از روی سهو و یا عمد مرتکب تخلفاتی شدند حوزه وظیفه هدایت و اصلاح گری و ارشاد را بر عهده دارد و توقع مقام معظم رهبری از حوزه نیز همین است.

حوزه باید از کیان نظام اسلامی حمایت قاطع داشته باشد و پای حاکمیت دینی بایستد

وی با اشاره به وظایف شش گانه مردم نیز اظهار کرد: حفظ وحدت ملی و همکاری و دوستی تمامی جریانات فکری انقلاب با همدیگر و تحمل اختلاف در فکر و سلیقه همچنین تبعیت مطلق از ولی فقیه مهم‌ترین ارکان این وظایف شش گانه است.

حجت الاسلام زمانی اضافه کرد: امام علی(ع) به ابن عباس فرمود که تو می‌توانی نظر و مشورت به من بدهی ولی وقتی چیزی را امر کردم باید اطاعت کنی؛ مسئولان نظام اسلامی باید به این درک برسند که با وجود اختلاف نظر باید تبعیت مطلق از ولایت داشته باشند.

وی حمایت از کیان نظام اسلامی و ایستادگی در مقابل توطئه‌های دشمنان، دشمن ستیزی داخلی و خارجی و اعلام آرمان‌های بلند اسلام تلاش برای اقتصاد مقاومتی را از دیگر این وظایف برشمرد.

رئیس دفتر سیاسی و اجتماعی حوزه علمیه تأکید کرد: باید توجه کنیم که دو درصد به انقلاب رأی آری ندادند و نفاق هنوز هم در کشور وجود دارد و در بزنگاه‌های مختلف با حمایت خارجی دست به اغتشاش و ناآرامی می‌زند.

وی افزود: با وجود نظام اسلامی آرمان‌های بلند انقلاب مانند عدالت و حمایت از محرومان و قطع دست مفسدان محقق نشده و مردم و جامعه باید از قوای سه گانه مطالبه این مسائل را داشته باشند.

حجت الاسلام زمانی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مردم از بیکاری، تورم و ... رنج می‌برند و نسخه شفابخش این آلام اقتصاد مقاومتی است که اگر به منشور اقتصاد مقاومتی که رهبری آن را تأیید فرمودند عمل می‌شد شاهد مشکلات کمتری در زمینه معیشتی و اقتصادی بودیم.