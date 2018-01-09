۱۹ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۳۴

با حضور نماینده ولی فقیه در استان؛

پیکر حجت الاسلام حاج میرزا حیدر کنعانی در تبریز تشییع و تدفین شد

تبریز – پیکر حجت الاسلام کنعانی از روحانیان برجسته شهرستان بستان آباد در تبریز تشییع و تدفین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که امروز سه شنبه در آرامستان وادی رحمت تبریز برگزار شد، پیکر حجت الاسلام کنعانی از روحانیون برجسته بستان آباد با حضور جمعی از مردم و مسئولان استانی و شهرستانی به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز با حضور در این آرامستان، در مراسم تشییع حجت الاسلام کنعانی( رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی بستان آباد)شرکت و با اقامه نماز میت و نثار فاتحه ای به روح آنمرحوم با بازماندگان ابراز همدردی کردند.

