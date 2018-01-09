۶۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت : مواد مخدر پدیده ای است استعماری که قدرت های سلطه گر به منظور محو ارزش های اخلاقی و اجتماعی و تسلط بر جوامع از آن بهره می جویند و اعتیاد به مواد مخدر به مثابه یک عارضه و آسیب فردی و اجتماعی دارای علل و عوامل، ریشه‌ها، زمینه‌ها و همچنین عوارض و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، روانی و فردی متعددی است، تا آنجا که سلامت فکری، فرهنگی و اقتصادی جامعه را با خطر مواجه می سازد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: سودآوری، تجارت و خرید و فروش موادمخدر، دسترسی و مصرف آسان، جذاب و شکیل بودن اقلام در دسترس این مواد از عوامل موثری به شمار می روند که بطور چشمگیر باعث افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر شده اند.

دکتر باقری با اشاره به این که گرایش به مواد مخدر امروزه به صورت یک مشکل جدی در سطح جهانی مطرح است، گفت: در راستای مبارزه با این پدیده شوم، فرماندهی انتظامی استان با اجرای طرح های مقابله ای با خرده فروشان موادمخدر و عوامل سودجو طی نه ماهه سال جاری تاکنون، موفق به انهدام ۶۳ باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در سطح استان شده است.

وی از افزایش ۱۸ درصدی کشفیات مواد مخدر طی نه ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد و خاطر نشان کرد: با اجرای ۶۲۹ طرح پاکسازی مناطق آلوده، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان بیش از ۲ هزار و ۸۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد.

سرهنگ باقری از دستگیری بیش از پنج هزار خرده فروش مواد مخدر و توقیف یک هزار و ۱۷۸ دستگاه خودروی حامل مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: ۷۵۴ عملیات برجسته در سطح استان در این مدت به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به این که از کل کشفیات موادمخدر ۱۸۵ کیلوگرم آن را مواد مخدر صنعتی تشکیل می دهد، تصریح کرد: با توجه به کاهش سن اعتیاد بایستی در جهت جلوگیری از اشاعه این پدیده شوم، برنامه ریزی و اقدام جدی و همه جانبه ای صورت پذیرد و با عناصری که در جهت ترویج مواد مخدر و اعتیاد و کسب منفعت از این طریق مبادرت می ورزند با شدت و قاطعیت مبارزه شود.