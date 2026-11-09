حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل کشت پاییزه، ۵۲ هزار بهره‌بردار حوزه کشاورزی در استان، کشت محصولات راهبردی به‌ویژه گندم را در ۱۸۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان افزود: بذر، کود و سایر نهاده‌های کشت پاییزه برای بهره‌برداران استان تأمین شده تا کشاورزان بدون دغدغه، عملیات کشت را در مزارع خود انجام دهند.

عارف تصریح کرد: کشت پاییزه نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی استان دارد و تلاش می‌شود با رعایت تقویم زراعی و اصول فنی، عملکرد محصول در سال زراعی جاری افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در طول فصل کشت، در کنار کشاورزان خواهند بود و توصیه‌های فنی لازم را در زمینه انتخاب بذر مناسب، زمان کاشت، مدیریت آبیاری و مبارزه با آفات ارائه می‌کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایلام در پایان تأکید کرد: با همکاری بهره‌برداران و پشتیبانی فنی و اعتباری این سازمان، پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد تولید مطلوب محصولات پاییزه در استان باشیم.