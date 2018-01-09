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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

واعظی:

هاشمی یکی از ستون های محکم نظام جمهوری اسلامی بود

هاشمی یکی از ستون های محکم نظام جمهوری اسلامی بود

رئیس دفتر رئیس جمهور با انتشار مطلبی در فضای مجازی، آیت الله هاشمی رفسنجانی را یکی از ستون های محکم نظام جمهوری اسلامی برشمرد و تاکید کرد که وی دلداده و دل نگران امروز و فردای انقلاب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در مطلبی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در صفحه شخصی خود نوشت:

«اولین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت می‌گویم. ایشان علاوه بر اینکه همواره بر مشی اعتدال تاکید داشتند؛ عملا در تمام مراحل زندگی و بویژه در فراز و نشیب ها و مقاطع مختلف پس از انقلاب نیز، بر محور اعتدال و خردورزی عمل کردند.

آن فقید به عنوان یکی از ستون های محکم نظام جمهوری اسلامی، دلداده و دل نگران امروز و فردای انقلاب و کشور بود. دیگران را به اعتدال و احترام به نظرات مردم - به عنوان ولی نعمتان جامعه- توصیه می کردند و همه را به وحدت و امید آفرینی، برای پیشرفت کشور دعوت می کردند.

از جمله یادگارهای درس آموز ایشان، صبر و استقامت در مقابل تهمت ها و انواع ناملایمات برای حفظ و استحکام نظام اسلامی و خدمت به مردم است که بایستی برای همه مسئولین الگو قرار گیرد.»

کد مطلب 4195456

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